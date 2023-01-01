Tendium 是一家彻底变革公开采购的创新型瑞典软件公司，他们通过创建 AI 驱动的 SaaS 平台来实现这一目标。该平台简化了用户参与，并使供应商的公开招标工作变得更轻松、更高效。“我们期待即将推出的 watsonx.ai，相信其生成式 AI 功能可以进一步增强我们的平台，为我们的客户提供更大的价值。”
Hannes Dernehl
创始人兼 CEO
Tendium
Tendium（ibm.com 外部链接）认为，每个人都应该觉得自己有权参与公共采购。因此，他们正在构建工具来做到这一点。Tendium 的平台集中了招标数据，并利用数字化和自动化实现了整个招标流程的端到端现代化。这意味着更高效、更透明、更便捷的采购，造福政府、企业和人民。
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美国制造。2023 年 8 月。
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