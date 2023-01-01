Tendium 是一家彻底变革公开采购的创新型瑞典软件公司，他们通过创建 AI 驱动的 SaaS 平台来实现这一目标。该平台简化了用户参与，并使供应商的公开招标工作变得更轻松、更高效。“我们期待即将推出的 watsonx.ai，相信其生成式 AI 功能可以进一步增强我们的平台，为我们的客户提供更大的价值。”



Hannes Dernehl

创始人兼 CEO

Tendium





