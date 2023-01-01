“TechD 是数据和 AI 领域的一家领先服务实施商，期待与 IBM 合作，在各个业务领域实施和不断完善生成式 AI 用例。watsonx.ai 为竞争市场带来了新的价值和选择。如今，许多公司已经点名禁止使用某些生成式 AI 供应商和产品。拥有可控、可治理和经过验证的模型（甚至可以离线运行）对于我们的交付能力至关重要。借助 watsonx.ai 解决组织和合同问题，并通过 NeuralSeek 这样的加速器缩短实施和维护时间，我们得以将许多客户服务用例的交付时间从 3-4 个月缩短到 3-4 周。”



Marc Martina

所有者、总裁/首席执行官

Technology Dynamics, Inc. (TechD)





