“TechD 是数据和 AI 领域的一家领先服务实施商，期待与 IBM 合作，在各个业务领域实施和不断完善生成式 AI 用例。watsonx.ai 为竞争市场带来了新的价值和选择。如今，许多公司已经点名禁止使用某些生成式 AI 供应商和产品。拥有可控、可治理和经过验证的模型（甚至可以离线运行）对于我们的交付能力至关重要。借助 watsonx.ai 解决组织和合同问题，并通过 NeuralSeek 这样的加速器缩短实施和维护时间，我们得以将许多客户服务用例的交付时间从 3-4 个月缩短到 3-4 周。”
Marc Martina
所有者、总裁/首席执行官
Technology Dynamics, Inc. (TechD)
自 2009 年以来，IBM 铂金合作伙伴 TechD（ibm.com 外部链接）一直在助力公司和组织优化 IBM 数据 AI、分析和数据管理系统、混合云和安全解决方案的实施。作为独家经销商，TechD 已与 IBM 合作在本地或云端成功实施了数百个 IBM 数据仓储、分析以及安全和治理项目，帮助众多客户向前发展。
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美国制造。2023 年 8 月。
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