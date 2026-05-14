助力企业制定更高效、具备风险意识的生产决策。

智能体式 AI 与流程编排可整合数据与生产调度，打造更智能的制造运营模式
随着制造业务规模扩大与数字化系统不断扩容，企业愈发依赖制造执行系统 (MES)、企业资源规划 (ERP)、高级计划与排程 (APS) 等平台开展运营管理。但是，如果这些系统无法协同联动，将会产生哪些问题？
苏州环球随着业务复杂度提升，遭遇了诸多运营层面的难题。数据分散留存于各个系统，质量分析高度依赖人工操作，生产调度调整流程缓慢，且容易出现偏差。普通的跨系统查询耗时可达 30 分钟，生产过程中的问题也难以被实时发现。
由于缺少统一数据层，自动化程度有限，决策制定节奏无法匹配生产实际需求。如果不做出优化调整，组织将面临效率低下、质量管控缺失的问题，也无法快速应对多变的生产需求。
为了应对这些挑战，苏州环球携手艾科斯幂上线基于 IBM watsonx Orchestrate 搭建的智能体式 AI 平台。该项目目标不只是部署 AI 智能体，更是对数据、工作流和各类系统进行流程编排，以实现生产运营全环节的智能协同决策。
该平台将 MES、ERP、APS 及质量体系等核心企业系统整合为统一的数据基础。通过自然语言交互，用户可以无缝地获取洞察分析，开始生产质量分析以及管理日程安排，无需在多个系统间切换。
这套解决方案的核心在于流程编排能力。平台跨系统统筹各类数据，让智能体基于共享信息协同运作，保障输出结果更加精准稳定且具备可扩展能力。这种模式能帮助企业打破孤立的自动化模式，迈向全域互联的企业智能体系。
实施了两个关键场景，以快速实现业务价值：
通过对数据、智能体及工作流进行流程编排，苏州环球将零散割裂的业务流程升级为统一化、智能化的生产体系。
借助智能体式 AI 平台，苏州环球大幅提升运营效率与决策响应速度。以往需要耗时 30 分钟的跨系统查询，如今仅需数秒即可完成。自动化分析也将处理时长从 30 分钟缩短至 1 分钟以内。
智能质量查询智能体可快速排查生产隐患，将根本原因分析的准确率提升 60%，助力团队提前做出应对举措。同时，生产调度智能体有效提升业务灵活度，依托内置校验工作流，调度效率提升超 30%，人工操作偏差减少 70%。
通过打破数据孤岛并依托流程编排实现实时洞察分析，苏州环球实现了更高效、更精准、更稳妥的生产运营。该平台为企业后续创新发展筑牢可扩展基础，助力数据驱动的智能制造持续升级。
苏州环球是一家设立于中国的制造业公司，主营产业链配套与精密零部件生产业务。公司总部位于中国苏州，服务全球汽车及工业领域客户。该公司依托先进的生产与质量体系，提供高品质且可灵活扩容的制造方案。
艾科斯幂（苏州）信息科技有限公司成立于 2018 年，总部设于中国苏州，专注于研发智能制造软件及一体化数字化方案。该公司由苏州环球科技提供支持，服务中小制造企业，助力企业提升运营效率、产品质量与业务灵活度。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标及 IBM watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 注册商标，已在全球众多司法管辖区注册。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。