助力企业制定更高效、具备风险意识的生产决策。

随着制造业务规模扩大与数字化系统不断扩容，企业愈发依赖制造执行系统 (MES)、企业资源规划 (ERP)、高级计划与排程 (APS) 等平台开展运营管理。但是，如果这些系统无法协同联动，将会产生哪些问题？

苏州环球随着业务复杂度提升，遭遇了诸多运营层面的难题。数据分散留存于各个系统，质量分析高度依赖人工操作，生产调度调整流程缓慢，且容易出现偏差。普通的跨系统查询耗时可达 30 分钟，生产过程中的问题也难以被实时发现。

由于缺少统一数据层，自动化程度有限，决策制定节奏无法匹配生产实际需求。如果不做出优化调整，组织将面临效率低下、质量管控缺失的问题，也无法快速应对多变的生产需求。