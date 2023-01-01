“watsonx 的潜在应用非常广泛，我们对它所呈现的机会感到非常无比期待。

借助 watsonx.ai 模型和利用 watsonx.data 中受管控的数据的能力，我们期待能够实现销售预测、异常检测和预测分析等各种用例。这些功能将助力我们做出明智决策，优化流程，并在整个运营过程中提高效率。我们对未来的可能性感到兴奋，并期待通过我们的数字化之旅创造的积极影响。



IBM watsonx.data 能够轻松访问和分析现场传感器和各种加工厂生成的数据，从而实现实时和预测性分析。”

Navjot Bhogal

STL Digital 副总裁兼云与数据业务全球主管



“watsonx.ai 模型的强大功能，加上利用 watsonx.data 中已治理数据的能力，可以大规模构建、训练、调整和部署自定义模型。这将使我们能够解锁有价值的洞察分析，并为客户带来有意义的成果。”

Raman Venkatraman

STL Digital CEO



“我们的客户将数据和 AI 置于我们所做的一切的中心，以改善恢复能力、优化生产、增强安全性，并最大限度地提高整个运营的生产力。”

Gopinathan Krishnaswami

STL Digital 副总裁兼垂直技术行业主管



“正确的数据基础、简化的数据访问以及大规模自动化使这一切成为可能，这就是为什么 watsonx 将成为我们战略的关键组成部分。Watsonx.data 将使我们能够轻松访问和分析现场传感器和各种加工厂生成的数据，以支持实时和预测性分析。我们期待通过 watsonx.ai 的强大功能以及在 watsonx.data 中利用已治理数据来实现更多用例，以大规模构建、训练、调整和部署自定义模型。”

Jerry Endlich

Sterling Technology 集团总裁

