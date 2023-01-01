“Sterling Technology Group 团队很期待能向我们的客户展示如何利用 watsonx 开始或助力他们的 AI 旅程。Watsonx 将通过单一的集成平台，帮助企业将 AI 快速、准确、可信地注入其组织中。
“虽然有些组织可能专注于某个特定的应用程序，watsonx.data、watsonx.ai 或 watsonx.governance，但我们的团队更喜欢展示真正的“从头到尾”、经过验证、可重复且可关联的“用例”。通过合作，我们可以展示如何利用该平台通过部署和监控可解释的、数据驱动的 AI 解决方案来保护数据。我们可向您展示如何有效利用生成式 AI 来增强客户体验、提高营销效率或简化 AI 现代化工作。”
Jerry Endlich
Sterling Technology Group (Sterling Tech) 总裁
Sterling Tech（ibm.com 外部链接）- 科技赋能，创造美好。
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美国制造。2023 年 8 月。
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