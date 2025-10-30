全球能源领导者 SOCOMEC 通过混合集成实现全方位工作流可视化与自主运营
一个多世纪以来，SOCOMEC 在独立低压能源分配领域始终处于领先地位。其电气设备和服务在关键环境最需要电力保障的时间与地点发挥着核心作用。虽然低压能源很少受到关注，但它已广泛应用于维护各类设施，包括数据中心、医院、模块化电网和可再生能源存储空间。这股无形之力，在电网承压时仍能维持救生医疗体系运转、保障数据中心持续照明并稳定输送可再生能源。
面对新的宏观经济逆风和地缘政治动荡态势，保持低压系统的安全、高效和灵活扩展能力，比以往任何时候都更加重要。为应对这些挑战，SOCOMEC 采用了全新的整合和自动化方案。该公司希望引入可供团队所有成员使用的端到端解决方案，因此决定部署 IBM® webMethods Hybrid Integration 平台。
在与 IBM 合作之前，SOCOMEC 一直依赖文档工作流引擎。该引擎需借助大量应用程序和修复程序，才能满足现代业务需求。整合工作为点对点模式，且系统间的可见性有限。“我们需要能够在内部和外部跨应用程序编排工作流的工具。”SOCOMEC IT 经理 Michael Kister 表示，“我们正在扩大 Salesforce 和其他云工具的应用范围，亟需部署一个能同步跟进的平台。”
IBM webMethods Hybrid Integration 支持实时整合、集中式工作流编排和安全的 API 管理。该平台为 SOCOMEC 提供了连接旧版系统与现代软件即服务 (SaaS) 应用程序的灵活性，助其实现跨部门和合作伙伴的无缝数据交换。借助该解决方案的混合功能，该公司现可跨云端和本地环境进行扩展，而不会影响性能或安全性。
该平台的内置分析功能可深入洞察系统性能，支持 SOCOMEC 持续优化运营。增强安全功能有助于保护各个接触点的敏感数据，从而提升信任度和可靠性。这些功能共同助力 SOCOMEC 加快创新步伐，同时保持稳定、安全的 IT 基础。
SOCOMEC 的企业资源规划 (ERP) 迁移项目涉及订单管理、发票开具、库存控制和采购等环节的整合任务。该公司利用 IBM webMethods Hybrid Integration 重新设计 65 个业务流程，并集成 100 多个应用程序，其 11 家子公司现已投入全方位数据可视化运营。目前，该系统每天需编排超过 10,000 个界面，并在添加新流程时持续调整。
借助新系统，SOCOMEC 的客户、合作伙伴和分销商可通过 Salesforce 社区查看报价、发票、发货单和订单状态，而无需 IT 干预。Kister 评论道，“webMethods 为我们提供了掌握所有信息的集中式平台。如需调整某一环节，我们可以立即查看它对其他领域的影响。”
SOCOMEC 还使用单一 API 网关取代复杂的代理和防火墙架构，借此消除内部基础设施的暴露风险。IBM webMethods Hybrid Integration 配备高级威胁防护、基于角色的访问控制和加密数据流。这些功能有助于管理每个整合点的安全性和合规性，即使系统跨云端和本地环境扩展也不例外。转向云服务有助于降低处理成本、提高可扩展性并达成可持续发展目标。
借助更智能的自动化技术，SOCOMEC 的业务团队现可自行处理大多数工作流异常情况，例如订单履行问题。如因财务流程受阻、库存不足或产品误发等触发错误时，团队会立即收到通知。他们可以通过控制台访问和查看整个工作流，只需点击几下就能纠正错误。“过去，直到几天甚至数周后才会有人发现错误。”Kister 说道，“即便到那时，员工仍需通过电子邮件联系 IT 部门，而 IT 人员往往会误判需要系统更新、SQL 修改或其他不必要的技术干预。如今，业务人员可以自行处理大多数异常情况，IT 部门仅出于技术原因才会介入。”
展望未来，SOCOMEC 的目标是推出类似的工具和工作流，为 400 多名专业技术人员提供支持。该公司还计划采用微服务和开发运维 (DevOps)，而基于 IBM webMethods Hybrid Integration 构建的基础也让这两项举措更易实施。
SOCOMEC 接触的每个关键环节都离不开稳定运行。通过整合云、API 和混合集成的力量，SOCOMEC 能够提高可见性、增强安全性并实现无缝连接。这些进步将共同助力 SOCOMEC 实现基业长青，惠及子孙后代。
SOCOMEC 是一家领先的电气制造和服务企业，专注于低压配电业务。凭借一个多世纪的创新成果，其全球专家团队致力于帮助数据中心、医疗保健设施和关键基础设施维持全天候运营。2022 年，Socomec 荣获独立企业社会责任 (CSR) 评级机构 EcoVadis 的“金牌”评级，在可持续商业实践和文化方面跻身前 5% 企业之列。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标及 webMethods Hybrid Integration 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。