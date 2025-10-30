在与 IBM 合作之前，SOCOMEC 一直依赖文档工作流引擎。该引擎需借助大量应用程序和修复程序，才能满足现代业务需求。整合工作为点对点模式，且系统间的可见性有限。“我们需要能够在内部和外部跨应用程序编排工作流的工具。”SOCOMEC IT 经理 Michael Kister 表示，“我们正在扩大 Salesforce 和其他云工具的应用范围，亟需部署一个能同步跟进的平台。”

IBM webMethods Hybrid Integration 支持实时整合、集中式工作流编排和安全的 API 管理。该平台为 SOCOMEC 提供了连接旧版系统与现代软件即服务 (SaaS) 应用程序的灵活性，助其实现跨部门和合作伙伴的无缝数据交换。借助该解决方案的混合功能，该公司现可跨云端和本地环境进行扩展，而不会影响性能或安全性。

该平台的内置分析功能可深入洞察系统性能，支持 SOCOMEC 持续优化运营。增强安全功能有助于保护各个接触点的敏感数据，从而提升信任度和可靠性。这些功能共同助力 SOCOMEC 加快创新步伐，同时保持稳定、安全的 IT 基础。