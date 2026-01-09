Simora 基于 IBM Maximo 的 CAPAM 系统正在革新医院资产管理流程
在医疗领域，每一刻都可能影响患者生存。然而，医护人员常常耗费大量时间操作复杂 IT 系统，寻找合适设备或填写维修申请表格。为应对这些挑战并提升波兰患者治疗效果，波兰政府增加了医院数字化建设投入。
作为波兰领先的 IBM 商业合作伙伴，Simora 发现可以将其 CAPAM 资产管理方案调整以适应医疗工作流程。CAPAM 基于 IBM Maximo® Application Suite，与医院系统无缝对接，构建了 AI 驱动的集中知识库与资产追踪系统。
Simora 的 AI 技术专家 Julia Czernek 解释道：“设想病房里一台输液泵发生故障。通常情况下，医护人员需要联系技术部门或查找设备库存，才能找到最近可用的输液泵。通过将 CAPAM 的智能资产管理系统引入医院，我们可以消除这些手动操作，加快医院响应速度，从而释放更多时间用于患者护理。”
CAPAM 在最初开发阶段，Simora 选择了 IBM Maximo 作为基础。IBM 解决方案提供了一个强大且可扩展的框架，相比从零设计方案，可节省数月开发时间。这种方案支持无限的应用场景，并具备无可比拟的集成能力。
Czernek 证实：“借助 Maximo API，我们可以快速、无缝将 CAPAM 与医院 ERP 平台及数据库连接，形成集中知识库，工作人员无需在不同系统间切换即可访问信息。”
Simora 对最初为工业部门设计的 CAPAM 进行了定制，开发了适用于医院特定流程的不同模块。借助 Passport 模块，医护人员可为每台设备创建完整的数字“护照”，记录技术规格和维护历史。此模块还支持全院范围的资产盘点流程。同时，该模块可扩展为使用 RFID 设备标签和患者 ID 腕带，工作人员扫描物品或患者即可获取实时信息。例如，利用这些信息，工作人员在紧急情况下可快速找到替换设备。CAPAM 还设有帮助台模块，员工可通过该模块记录维修请求并咨询技术问题。
CAPAM 认证模块帮助医院管理不良事件，支持员工直接在系统中报告和记录各类事故。在 AI 助手的支持下，该模块可生成全面的事件报告，助力根本原因分析，并推动采取纠正措施以符合认证标准。
此外，识别模块提供基于 Maximo Mobile 的移动应用，可向医护人员和患者实时提示医院各区域潜在的交叉感染风险。
创新的 CAPAM 系统已在波兰五家医院部署，包括索斯诺维茨的圣巴巴拉省立第五专科医院，帮助医疗机构高效管理从车辆、医疗设备到人力等各类资源。以 IBM Maximo 为核心，CAPAM 可使设备平均寿命延长 17%，平均修复时间缩短 57%。
部署 CAPAM 后，医院管理时间平均减少 45%。此外，采用 Maximo 解决方案的机构平均减少 47% 的计划外设备或现场停机事件，每年带来约 1,390 万美元收益。
Simora 利用 IBM Maximo 平台，将 ERP、物流等外部数据资源与 CAPAM 无缝整合。借助这些资源，Simora 启用 AI 助手 Simon AI，快速响应常见问题。
Czernek 解释：“医护人员无需分散技术团队注意力或翻阅流程文件，只需像与同事交流一样与 Simon AI 对话。背后，Simon AI 会安全访问医院知识库，并迅速提供答案。”
借助这一基于 AI 的集中知识库，医护人员能够做出数据驱动的决策，优化标准操作流程，从而提升患者健康水平。同时，Simon AI 处理重复查询，使团队可以专注于更高价值的工作。
Czernek 总结道：“CAPAM 与 Maximo 密不可分——没有 Maximo 这个‘引擎’，CAPAM 和 Simon AI 都无法实现。我们期待与 IBM 持续合作，优化 CAPAM，助力医院保持高效、安全并符合各项合规要求。”
Simora 总部位于波兰卡托维兹，其成员拥有超过 15 年提供全面 IT 解决方案的经验，专注于管理流程与安全流程的优化。Simora 的 CAPAM 解决方案为多个行业提供统一的服务管理、质量控制及资产管理功能。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 Maximo 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。