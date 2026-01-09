CAPAM 在最初开发阶段，Simora 选择了 IBM Maximo 作为基础。IBM 解决方案提供了一个强大且可扩展的框架，相比从零设计方案，可节省数月开发时间。这种方案支持无限的应用场景，并具备无可比拟的集成能力。

Czernek 证实：“借助 Maximo API，我们可以快速、无缝将 CAPAM 与医院 ERP 平台及数据库连接，形成集中知识库，工作人员无需在不同系统间切换即可访问信息。”

Simora 对最初为工业部门设计的 CAPAM 进行了定制，开发了适用于医院特定流程的不同模块。借助 Passport 模块，医护人员可为每台设备创建完整的数字“护照”，记录技术规格和维护历史。此模块还支持全院范围的资产盘点流程。同时，该模块可扩展为使用 RFID 设备标签和患者 ID 腕带，工作人员扫描物品或患者即可获取实时信息。例如，利用这些信息，工作人员在紧急情况下可快速找到替换设备。CAPAM 还设有帮助台模块，员工可通过该模块记录维修请求并咨询技术问题。

CAPAM 认证模块帮助医院管理不良事件，支持员工直接在系统中报告和记录各类事故。在 AI 助手的支持下，该模块可生成全面的事件报告，助力根本原因分析，并推动采取纠正措施以符合认证标准。

此外，识别模块提供基于 Maximo Mobile 的移动应用，可向医护人员和患者实时提示医院各区域潜在的交叉感染风险。