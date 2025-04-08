汽车产业正在经历快速增长，同时，保持设备可靠性、降低维护成本和确保生产质量一致性的压力也越来越大。对于大型汽车企业来说，传统的设备管理和维护方法已不足以应对这一局面。这些企业面临的关键挑战包括：

维护中的技术挑战：随着科技的快速发展，维护人员需要不断更新技能，并投入大量时间来访问和解读设备数据。这些要求会导致效率低下、工作满意度下降和员工保留率下降。





维护成本高：汽车设备结构复杂，诊断故障需要专业知识。这些问题增加了对熟练人员的需求，提高了劳动力成本并限制了员工队伍分配的灵活性。





维护质量不一致：维护任务对个人经验的依赖会导致不同的结果，从而难以准确诊断问题并保持一致的设备性能。这种不一致会对生产质量产生负面影响，并降低设备生命周期的稳定性。

为了应对这些挑战，中国一家大型合资汽车企业寻求一种集成解决方案，旨在实现其维护流程的自动化、数字化和标准化。其目标是提高效率、降低成本和提高用户满意度，同时为企业资产管理建立稳妥的框架。