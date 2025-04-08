主页
Case Studies
数途
汽车产业正在经历快速增长，同时，保持设备可靠性、降低维护成本和确保生产质量一致性的压力也越来越大。对于大型汽车企业来说，传统的设备管理和维护方法已不足以应对这一局面。这些企业面临的关键挑战包括：
为了应对这些挑战，中国一家大型合资汽车企业寻求一种集成解决方案，旨在实现其维护流程的自动化、数字化和标准化。其目标是提高效率、降低成本和提高用户满意度，同时为企业资产管理建立稳妥的框架。
借助 IBM® Maximo Application Suite 的人工智能驱动能力，数途科技与中国的 IBM 客户成功和实验室团队合作，开发了一种全面的解决方案，以增强维护运营。该集成解决方案结合了智能知识图谱、AI 驱动维护诊断和增强现实 (AR) 支持的远程协助，为汽车企业提供 AI 增强的企业资产管理 (EAM) 助手。
该解决方案的关键功能包括：
这种 AI 和 AR 的结合带来了一套全面的工具，可为维护团队提供支持，将平均修复时间 (MTTR) 缩短 25%，并提高整体效率。通过与现有系统无缝集成，该解决方案建立了一个统一、可扩展的生态系统，用于管理和优化整个企业的维护流程。
IBM Maximo Application Suite 及其智能维护助手 IBM Maximo Assistant 的部署带来了巨大的优势，优化了维护运营并提高了效率：
展望未来：该解决方案已将汽车企业的平均维修时间从 13 分钟缩短到 9 分钟。展望未来，数途科技和 IBM 将通过与其他系统（如生产和物联网 (IoT) 平台）集成来扩展解决方案的功能，以进一步优化数据共享并改进跨区域维护。
北京数途科技有限公司是一家领先的 EAM 解决方案提供商，总部位于中国北京。该公司致力于为需要高效智能维护系统的行业（包括汽车、制造业和工业领域）提供先进的技术解决方案。数途科技成立于 2005 年，已成为该领域的知名企业，专注于将 AI、IoT 和 AR 技术融入维护工作流程。公司为各类客户提供服务，以提高运营效率，帮助组织优化资产管理。数途科技拥有一支由 1,000 多名员工组成的团队，持续推动创新，改变全球企业的传统维护实践。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 Maximo 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。