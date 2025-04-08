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Case Studies

数途

 提高汽车维护的效率和可靠性
IBM 和 Shuto Technology 帮助汽车原始设备制造商 (OEM) 提高设备可靠性、削减成本并赋能技术人员
四台机器人在汽车车架上工作
应对设备维护挑战

汽车产业正在经历快速增长，同时，保持设备可靠性、降低维护成本和确保生产质量一致性的压力也越来越大。对于大型汽车企业来说，传统的设备管理和维护方法已不足以应对这一局面。这些企业面临的关键挑战包括：

  • 维护中的技术挑战：随着科技的快速发展，维护人员需要不断更新技能，并投入大量时间来访问和解读设备数据。这些要求会导致效率低下、工作满意度下降和员工保留率下降。

  • 维护成本高：汽车设备结构复杂，诊断故障需要专业知识。这些问题增加了对熟练人员的需求，提高了劳动力成本并限制了员工队伍分配的灵活性。

  • 维护质量不一致：维护任务对个人经验的依赖会导致不同的结果，从而难以准确诊断问题并保持一致的设备性能。这种不一致会对生产质量产生负面影响，并降低设备生命周期的稳定性。

为了应对这些挑战，中国一家大型合资汽车企业寻求一种集成解决方案，旨在实现其维护流程的自动化、数字化和标准化。其目标是提高效率、降低成本和提高用户满意度，同时为企业资产管理建立稳妥的框架。
借助新技术 平均维修时间从 13 分钟缩短至 9 分钟 28% 培训时间减少幅度，提前三个月完成培训并节省数千美元
智能数字化转型是企业的未来，而 IBM Maximo 是实现这一目标的理想解决方案。该项目的成功实施，不仅体现了数途科技在企业资产管理领域的领先地位，也彰显了我们对创新与设备维护相结合的深刻理解和实践。数途科技将与 IBM 保持紧密合作，加快我们的研发和部署，不断创新，构建更加智能和高效的设备管理生态系统，为我们的客户提供可持续的增长和增值。 朱树峰 总经理 数途科技
人工智能驱动的工具提高效率和生产力

借助 IBM® Maximo Application Suite 的人工智能驱动能力，数途科技与中国的 IBM 客户成功和实验室团队合作，开发了一种全面的解决方案，以增强维护运营。该集成解决方案结合了智能知识图谱、AI 驱动维护诊断和增强现实 (AR) 支持的远程协助，为汽车企业提供 AI 增强的企业资产管理 (EAM) 助手。
 
该解决方案的关键功能包括：

  • 智能知识图谱：Maximo 解决方案利用 AI 创建动态知识库，以便维护团队快速查找关键设备数据，从而大幅减少手动搜索的时间。

  • AI 驱动的维护诊断：先进的人工智能模型可进行故障分析，提供故障概率评估，并通过机器学习 (ML) 不断改进，帮助确保更快、更准确地执行诊断。

  • AR 远程维护协助：增强现实工具可提供实时、交互式专家指导，提高故障排除的准确性并辅助无缝的远程协作。

这种 AI 和 AR 的结合带来了一套全面的工具，可为维护团队提供支持，将平均修复时间 (MTTR) 缩短 25%，并提高整体效率。通过与现有系统无缝集成，该解决方案建立了一个统一、可扩展的生态系统，用于管理和优化整个企业的维护流程。
提高效率，增强团队能力，实现可持续增长

IBM Maximo Application Suite 及其智能维护助手 IBM Maximo Assistant 的部署带来了巨大的优势，优化了维护运营并提高了效率：

  • 提高信息获取效率：
     IBM Maximo Application Suite 简化了维护数据的访问流程，用智能数据定位取代手动搜索，提高了透明度，标准化了工作流程，并加强了企业知识管理。

  • 缩短维修时间：
    AI 驱动的故障诊断模型可准确识别根本原因并提供可操作的解决方案，从而缩短 MTTR。IBM Maximo Assistant 还提供相关的修复文档和最佳实践建议，从而提高故障诊断效率。

  • 增强与现有 IT 系统的整合：
    IBM Maximo Application Suite 与客户现有的系统无缝整合，可生成动态维护知识图，帮助确保在资产管理平台内及时、准确地反映数据，从而促进更好的系统连接和数据共享。

  • 打造“四池”知识系统：
    “四池”知识系统（设备池、课程池、人才池、专家池）支持持续培训和技能发展，提升员工能力，并为持续改进提供基于绩效的激励。

展望未来：该解决方案已将汽车企业的平均维修时间从 13 分钟缩短到 9 分钟。展望未来，数途科技和 IBM 将通过与其他系统（如生产和物联网 (IoT) 平台）集成来扩展解决方案的功能，以进一步优化数据共享并改进跨区域维护。
数途徽标
关于北京数途科技有限公司

北京数途科技有限公司是一家领先的 EAM 解决方案提供商，总部位于中国北京。该公司致力于为需要高效智能维护系统的行业（包括汽车、制造业和工业领域）提供先进的技术解决方案。数途科技成立于 2005 年，已成为该领域的知名企业，专注于将 AI、IoT 和 AR 技术融入维护工作流程。公司为各类客户提供服务，以提高运营效率，帮助组织优化资产管理。数途科技拥有一支由 1,000 多名员工组成的团队，持续推动创新，改变全球企业的传统维护实践。

 解决方案组件 IBM Maximo Application Suite
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IBM Maximo 利用人工智能驱动的功能帮助组织优化其资产管理，提高效率，减少停机时间并帮助确保跨行业可持续增长。

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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。