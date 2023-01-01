“作为生成式 AI 功能的另一个早期采用者，Seismic 很高兴能够深入了解 watsonx.ai 如何提高内容的可发现性并对数据进行总结和分类，以提高生产力。”
Seismic
首席产品官
Krish Mantripragada
Seismic（ibm.com 外部链接）是支持领域的全球领导者，可帮助各个组织吸引客户、支持团队和激发收入增长。Seismic Enablement Cloud™️ 是最强大的统一支持平台，可以为面向客户的团队提供正确的技能、内容、工具和洞察，以促进增长和取得成功。从全球最大的企业到初创公司和小型企业，全球的 2,000 多家组织依赖 Seismic 满足他们的支持需求。
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