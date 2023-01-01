“基础模型的出现改变了这一领域的游戏规则。不仅因为我们能够用数字助理做很多不同的事情，还因为用户现在对数字助理的期望更高。我们通过向用户提供尽可能多的 SAP 集体知识，并使这些知识触手可及，从而应用生成式 AI。”
SAP AI 战略
总监
Steven Jaeger
作为企业应用程序软件的市场领导者，SAP（ibm.com 外部链接）重新定义 ERP 并创建智能企业网络以提升供应链的透明度、灵活性和可持续性，从而帮助所有行业的各种规模的公司更好地运营。借助他们的端到端应用程序和服务套件，客户能够盈利地运营，不断适应，并在全球范围内有所作为。
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美国出品。2023 年 9 月。
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