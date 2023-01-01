“基础模型的出现改变了这一领域的游戏规则。不仅因为我们能够用数字助理做很多不同的事情，还因为用户现在对数字助理的期望更高。我们通过向用户提供尽可能多的 SAP 集体知识，并使这些知识触手可及，从而应用生成式 AI。”

SAP AI 战略

总监

Steven Jaeger