虽然在基于云的强大 GPU 上利用 LLM 的各种 AI 功能不断发展，但仍然存在将数据上传到云端受到限制的情况。在这种情况下，软件包中在本地安全部署的语言模型就变得很有必要了。这个与 IBM 共同创造的项目成功展示了在本地软件包中部署轻量化语言模型，而无需依赖基于云的 LLM 的潜力。

为了将解决方案投入生产，该团队以业务合作伙伴的身份与 IBM 合作，继续开发应用程序并提高模型的准确性。