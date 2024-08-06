Sanwa Comtec 是一家 IT 技术公司，专门向开辟新市场的企业销售软件包。该公司提供的解决方案之一是 OSS“Rocket.Chat”，它在本地环境中提供聊天沟通解决方案，主要面向在使用云环境方面受到限制的客户。该公司的目标是创建一项功能，使用 AI 在无法连接到外部网络的安全本地环境中检测用户聊天内容中出现的疑似骚扰对话并发出警报。
为了识别和判定骚扰，该团队利用了各种信息源和大型语言模型 (LLM)。他们与法律专家合作整理训练数据，其中包括代表了性骚扰和基于权力的骚扰的对话示例。然后，这些数据被用来在 IBM watsonx.ai 中训练定制语言模型，训练过程使用了 IBM Watson 自然语言处理 (NLP) 功能中的分类功能。定制模型可以标记可能构成了骚扰的对话。通过概念验证 (PoC)，该团队评估了不同 IBM Watson NLP 模型的准确性，并选择了最有效的模型。此外，他们还不断完善训练数据，以提高模型检测骚扰的准确性。
虽然在基于云的强大 GPU 上利用 LLM 的各种 AI 功能不断发展，但仍然存在将数据上传到云端受到限制的情况。在这种情况下，软件包中在本地安全部署的语言模型就变得很有必要了。这个与 IBM 共同创造的项目成功展示了在本地软件包中部署轻量化语言模型，而无需依赖基于云的 LLM 的潜力。
为了将解决方案投入生产，该团队以业务合作伙伴的身份与 IBM 合作，继续开发应用程序并提高模型的准确性。
Sanwa Comtec K.K.（ibm.com 外部链接）是一家总部位于日本的科技公司，专门从事通过识别和预测客户需求来开辟新市场的业务。其主要客户包括众多保险公司、金融机构、医疗机构和制造业企业。这些公司都在积极进行业务流程自动化和数字化转型。Sanwa Comtec 提供由高科技组成的独特解决方案。此外，Sanwa Comtec 还拥有自己的海外公司网络，并安装了许多先进设备。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。