“Samsung 的数字分支机构 Samsung SDS America 非常荣幸与 IBM 合作推出 SDS Zero Touch Mobility 等开创性的全新解决方案。IBM 推出 watsonx 是一个触动人心的重要时刻，激励我们探索 watson.ai 的生成式 AI 功能的巨大潜力，为我们的客户提供前所未有的创新。”



Samsung SDS America

总裁兼 CEO

Sean Im