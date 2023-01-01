“Samsung 的数字分支机构 Samsung SDS America 非常荣幸与 IBM 合作推出 SDS Zero Touch Mobility 等开创性的全新解决方案。IBM 推出 watsonx 是一个触动人心的重要时刻，激励我们探索 watson.ai 的生成式 AI 功能的巨大潜力，为我们的客户提供前所未有的创新。”
Samsung SDS America
总裁兼 CEO
Sean Im
Samsung SDS（ibm.com 外部链接）是 Samsung 集团的数字分支机构，也是云和数字化转型创新的全球提供商。Samsung SDS 在云、安全移动、分析/AI、数字营销和数字工作空间领域提供企业级解决方案和服务。
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美国出品。2023 年 7 月
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