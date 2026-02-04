Ricoh Co., Ltd.（以下简称 Ricoh）深耕多功能打印机业务多年，于 2020 年宣布转型为 “数字服务企业”，标志着其商业模式从传统的办公设备主业向新方向转型。

通过并购和扩展新的数字服务，Ricoh 在支持客户的数字转型计划的同时，实现了全球业务的增长。与此同时，该公司正推动已运行 20 余年、此前长期按个案优化的核心系统逐步向 SaaS 化平台转型，以此提升运营效率、推进内部数字化转型建设。

随着 IT 的应用范围不断拓展、业务端期待持续提升，运维工作的升级推进成为核心挑战。系统上线后其价值往往会快速折损，需通过持续优化迭代才能维持效用。但运维工作常被视作保障业务连续性的成本项，企业内部长期形成了优先控本、轻精细化升级与新价值创造的固有思维。

为打破这一局面，Ricoh 率先从思维模式的全面转变入手，将战略视角融入运维工作体系。