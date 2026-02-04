Ricoh 一直致力于推动已运行 20 余年的核心系统现代化升级，同时着力提升运维工作的精细化水平。自 2015 年起，Ricoh 便与 IBM 日本公司保持战略合作伙伴关系，借助人工智能及自动化技术推进各项变革工作。
Ricoh Co., Ltd.（以下简称 Ricoh）深耕多功能打印机业务多年，于 2020 年宣布转型为 “数字服务企业”，标志着其商业模式从传统的办公设备主业向新方向转型。
通过并购和扩展新的数字服务，Ricoh 在支持客户的数字转型计划的同时，实现了全球业务的增长。与此同时，该公司正推动已运行 20 余年、此前长期按个案优化的核心系统逐步向 SaaS 化平台转型，以此提升运营效率、推进内部数字化转型建设。
随着 IT 的应用范围不断拓展、业务端期待持续提升，运维工作的升级推进成为核心挑战。系统上线后其价值往往会快速折损，需通过持续优化迭代才能维持效用。但运维工作常被视作保障业务连续性的成本项，企业内部长期形成了优先控本、轻精细化升级与新价值创造的固有思维。
为打破这一局面，Ricoh 率先从思维模式的全面转变入手，将战略视角融入运维工作体系。
为推动运维工作精细化升级，Ricoh 首先聚焦于转变组织思维模式。该公司将运维工作的定位从单纯的成本项，重新定义为提升系统价值的战略举措，并明确了相关岗位职责与工作要求。正如数字战略部流程、IT 与数据副总经理兼企业 IT 管控中心负责人 Keitsune Hamanaka 所言：“我们正花时间推动思维转变，从‘不花钱就是节约’的固有观念，转向‘在必要领域投入以提升系统价值’的新思维。”
Ricoh 还引入了始终在线的性能监控、持续整合和持续部署 (CI/CD) 以及性能管理等现代实践，稳步提高系统可视性，推动运营的持续改进。
2015 年，IBM 与 Ricoh 缔结战略合作伙伴关系，为其 IT 转型提供全方位支持，深度参与核心系统的开发、运维全流程工作。合作第一阶段，双方落地多项核心举措：依托 RPA 技术实现日常事务自动化，提升工作效率；盘活现有资产推进测试自动化建设；并持续优化运营质量，实现能力迭代升级。
进入合作第二阶段，Ricoh 启动核心生产系统 SAP 现代化升级项目，并将运维支持范围拓展至全 SAP 环境。在这一素来以“稳定运行”为基本要求的领域，理光以战略视角布局推进，整合海内外人员组建一体化团队，为系统提供主动式运维支持。
通过使用 AI 和自动化推进维护和运营，Ricoh 实现了稳定的系统运营和更快的事件响应。依托 IBM 应用系统运维服务 (AMS)，Ricoh 在 2015 年 9 月至 2025 年 10 月近十年间，针对总部及销售体系约 90 个应用系统，将其运维岗位的全职等效人力 (FTE) 配置缩减 28%。除降低成本之外，Ricoh 还成功地将 IT 的角色转变为战略价值创造。
在该举措落地过程中，Ricoh 借助收益共享共担模式、新方案落地降本计划等共同创造框架，对运维工作的持续价值创造过程进行可视化管理与全程追踪；其中收益共享共担模式实现了双方的挑战共担、成果共享，新方案落地降本计划则通过引入各类创新解决方案推动成本优化。结合海内外混合资源的调配使用，上述一系列举措不仅提升了 IT 部门的团队积极性，更全面强化了组织整体的数字化转型落地执行能力。
谈及未来的深化发展，Keitsune Hamanaka 表示：“高效运用技术是关键所在，而运维领域尤为适配人工智能的落地应用。”他还补充道，IBM 在人工智能领域积淀的深厚专业能力，为 Ricoh 在该技术的实际落地应用方面带来了诸多极具价值的洞见。
展望未来，Ricoh 计划与 IBM 合作使用生成式 AI 和基于智能体的 AI 来推进共同创造。IBM 将通过提供 AI for IT 等解决方案，并依托其"零号客户"计划所积累的专业能力与资源资产，助力打造可持续的运营基础；该计划中，IBM 会将各类前沿技术率先应用于自身的运营体系中。相关支持将通过整合日本、印度、菲律宾三地团队的全球混合交付模式落地实施。
