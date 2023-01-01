Relevance AI（ibm.com 外部链接）的使命是帮助各个团队利用 AI 构建更好的工作流。他们通过自己的平台帮助达成这一使命，以构建和部署能够链接 LLM、数据源和矢量数据库的 AI 应用程序，以使用户能够在收到提示之后的几分钟内获得生产就绪型应用程序。