“QuantumStreet AI 十分期待能将 Watson Discovery 和 Watson Studio 的使用扩展到 IBM 的基础模型 watsonx.ai 和 watsonx.data。通过这些功能，非技术性投资经理可以获得亟需的 AI/ML 工具，从而支持他们发现市场机会，并管控风险。”
QuantumStreet 是 EquBot 的机构事业部，也是 IBM 的金融科技合作伙伴。现在，我们是 AI 驱动投资策略的全球领导者，我们平台上的投资超过 50 亿美元。利用生成式 AI 功能，我们将继续为客户提供竞争优势。”
Chida Khatua
CEO
QuantumStreet AI
Quantum Street AI（链接位于 ibm.com 站外）由 IBM Watson 提供支持，为投资和财富管理提供 AI 解决方案。公司与银行和资产管理公司合作，设计推出了 AI 增强终端，以实现风险和回报目标，并溶图主题和 ESG。
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美国制造。2023 年 8 月。
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