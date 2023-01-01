“QuantumStreet AI 十分期待能将 Watson Discovery 和 Watson Studio 的使用扩展到 IBM 的基础模型 watsonx.ai 和 watsonx.data。通过这些功能，非技术性投资经理可以获得亟需的 AI/ML 工具，从而支持他们发现市场机会，并管控风险。”



QuantumStreet 是 EquBot 的机构事业部，也是 IBM 的金融科技合作伙伴。现在，我们是 AI 驱动投资策略的全球领导者，我们平台上的投资超过 50 亿美元。利用生成式 AI 功能，我们将继续为客户提供竞争优势。”

Chida Khatua

CEO

QuantumStreet AI