Salomé Valero 是一名工程学博士，同时也是西班牙巴塞罗那某大型银行的 IT 服务交付经理。同时，她也是 Prometeo 的联合创始人。

Prometeo 提供了一种解决方案，它可通过颜色信号和警报近乎实时地监控消防员在扑灭野火时的毒素接触量。

“我们之所以创建 Prometeo 就是为了解决消防员所面临的现实问题”，Valero 说道。“我们可帮助他们制定个性化策略，从而不受在扑灭野火时吸入的烟雾和有毒物质所造成的累积影响。”

包括环境传感器在内的此类手机大小的设备可佩戴在消防员的夹克上。它们可监控环境中的一氧化碳和二氧化氮等毒素，以及温度、湿度和烟雾浓度。

随后，该设备所输出的值被会被收集并通过网络传输到某一认知平台，而这些数据会由机器学习模型在此平台上进行处理。接着，这些数据会提炼为 Prometeo 仪表板上用颜色进行编码的简明状态，而消防指挥中心可使用该仪表板来监控消防员的烟雾与毒素接触量。

绿色表示消防员的健康状况良好，但黄色或红色则表示需小心或“返回安全地点”。然后，消防员指挥中心可采取行动，将消防员从火灾区域撤离。

Prometeo 解决方案依赖多种 IBM Cloud 产品。