“watsonx.ai 是与时俱进的 AI 和数据平台，包括预训练基础模型，助力生成式 AI 发展，并可作为企业自身 AI 用例的一部分进行重新组合。”领先的专家咨询、数字工程和托管服务公司、IBM 业务合作伙伴 Prolifics 首席技术官 Greg Hodgkinson 说道，“这一点意义重大。训练 AI 模型需要大量数据和处理能力，远远超出了典型业务应用的投资回报潜力。所以每个人都对生成式 AI 积极改变主流业务的实际潜力抱有很高期待。IBM 非常明智地在其平台中涵盖了这一功能。”



Greg Hodgkinson

CTO

Prolifics





