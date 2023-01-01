“watsonx.ai 是与时俱进的 AI 和数据平台，包括预训练基础模型，助力生成式 AI 发展，并可作为企业自身 AI 用例的一部分进行重新组合。”领先的专家咨询、数字工程和托管服务公司、IBM 业务合作伙伴 Prolifics 首席技术官 Greg Hodgkinson 说道，“这一点意义重大。训练 AI 模型需要大量数据和处理能力，远远超出了典型业务应用的投资回报潜力。所以每个人都对生成式 AI 积极改变主流业务的实际潜力抱有很高期待。IBM 非常明智地在其平台中涵盖了这一功能。”
Greg Hodgkinson
CTO
Prolifics
Prolifics（链接位于 ibm.com 站外）在多个行业的经验意味着他们理解并能够帮助您满足客户的需求和期望。他们可以在您需要的任何时候为所有业务领域提供专家咨询、工程和托管服务，这让 Prolifics 成为一站式数字化转型的领导者。
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