“Pragma Edge 以其软件创新而闻名，为 IBM 客户带来领先的 B2B 集成和自动化解决方案，并期待探索 IBM® watsonx.ai 的生成式 AI 功能。

借助 IBM watsonx.ai 和 Sterling Data Exchange，Pragma Edge 致力于开创下一个数据网关时代。此技术将协助业务分析师设置、管理贸易伙伴和交易，并可以显着减少数据网关所需的日常支持。

出于 watsonx.ai 技术预览计划，Pragma Edge 专注于使用 IBM PEM STD、Pragma Edge FileGPS 和 Pragma Edge Jarvis 进行贸易伙伴设置、事务管理和平台管理的用例。”



Vedavyas (Wade) Avula

创始人兼首席技术官

Pragma Edge





