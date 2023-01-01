“Pragma Edge 以其软件创新而闻名，为 IBM 客户带来领先的 B2B 集成和自动化解决方案，并期待探索 IBM® watsonx.ai 的生成式 AI 功能。
借助 IBM watsonx.ai 和 Sterling Data Exchange，Pragma Edge 致力于开创下一个数据网关时代。此技术将协助业务分析师设置、管理贸易伙伴和交易，并可以显着减少数据网关所需的日常支持。
出于 watsonx.ai 技术预览计划，Pragma Edge 专注于使用 IBM PEM STD、Pragma Edge FileGPS 和 Pragma Edge Jarvis 进行贸易伙伴设置、事务管理和平台管理的用例。”
Vedavyas (Wade) Avula
创始人兼首席技术官
Pragma Edge
Pragma Edge（链接位于 ibm.com 站外）是一家软件、SaaS 和咨询服务公司，致力于推动数字化、数据集成和流程自动化。其无缝 B2B 集成通过更快、更具成本效益地提供具有独特功能的差异化应用程序，有助于实现企业内部的数字化转型。
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美国制造。2023 年 8 月。
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