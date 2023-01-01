“Pounce Analytics 是 PounceLaw 的子公司，PounceLaw 是一家捍卫残疾人权益的领先律师事务所，我们期待着与 IBM 合作，探索 watsonx.ai 的生成式 AI 功能，从而快速构建并提供世界一流的响应能力，让社会更多关注弱势残疾群体权益。

我们正在探索使用 IBM 基础模型进行生成、分类、汇总和提取，以提供准确的即时案例摘要，以及实时偏见评估。更快、更智能、富有同情心 - 我们正在展示 AI 的美好面。”



Michael Gilbert

首席执行官兼创始人

PounceLaw 子公司 Pounce Analytics





