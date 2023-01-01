主页 Case Studies Pounce Analytics 客户感言 Pounce Analytics
IBM watsonx 紫色抽象圆圈
客户感言
Pounce Analytics 对 watsonx.ai 的评价

“Pounce Analytics 是 PounceLaw 的子公司，PounceLaw 是一家捍卫残疾人权益的领先律师事务所，我们期待着与 IBM 合作，探索 watsonx.ai 的生成式 AI 功能，从而快速构建并提供世界一流的响应能力，让社会更多关注弱势残疾群体权益。

我们正在探索使用 IBM 基础模型进行生成、分类、汇总和提取，以提供准确的即时案例摘要，以及实时偏见评估。更快、更智能、富有同情心 - 我们正在展示 AI 的美好面。”


Michael Gilbert
首席执行官兼创始人
PounceLaw 子公司 Pounce Analytics
Pounce Analytics 徽标
Pounce Analytics 简介

让社会更多关注弱势残疾群体权益。Pounce Analytics（链接位于 ibm.com 站外）是 PounceLaw 的子公司，PounceLaw 是一家由退伍军人所有和经营的残疾人权益律师事务所，专门帮助真正的失能群体获得社会保障残疾福利。

watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足其特定需求。

 深入了解 watsonx.ai 开始免费试用
法律

© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

美国出品。2023 年 7 月

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/trademark

本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。

本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。