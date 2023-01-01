“作为领先的数字工程和企业现代化服务与解决方案提供商，Persistent Systems 很高兴扩大与 IBM 的长期合作伙伴关系。随着 AI 技术的快速发展，IBM 力求将 watsonx.ai 的生成式 AI 功能与 watsonx Code Assistant 相结合，彻底改变软件工程。此次合作有望实现各种工程流程的自动化，为一系列用例开辟令人兴奋的可能性。”



Kuljesh Puri

Persistent Systems 高级副总裁兼总经理







