“作为领先的数字工程和企业现代化服务与解决方案提供商，Persistent Systems 很高兴扩大与 IBM 的长期合作伙伴关系。随着 AI 技术的快速发展，IBM 力求将 watsonx.ai 的生成式 AI 功能与 watsonx Code Assistant 相结合，彻底改变软件工程。此次合作有望实现各种工程流程的自动化，为一系列用例开辟令人兴奋的可能性。”
Kuljesh Puri
Persistent Systems 高级副总裁兼总经理
Persistent（ibm.com 外部链接）是一家值得信赖的数字工程和企业现代化合作伙伴，它将深厚的技术专长和行业经验相结合，帮助客户预测下一步发展并采取相应的行动。他们可靠的产品、成熟的解决方案和创新的合作伙伴生态系统为客户创造了独特的竞争优势，使他们能够超越自我。
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美国制造。2023 年 8 月。
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