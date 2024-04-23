鉴于数字基础设施的快速增长，处于数字生态系统底层的半导体制造商面临不断变化的竞争挑战，这也不足为奇。有些挑战是熟悉的，比如提高芯片性能的巨大压力。如今，芯片制造商还要应对不断变化的竞争要求，这些要求与他们从设计之初就遵循的流程有很大关系。

在芯片制造领域，将半导体元件组装在一起供设备使用的封装工艺一直处于基础地位。如今，封装问题已成为影响芯片功率、性能和功能的主要竞争优势，更不用提封装成本了。

那么封装对过程意味着什么？随着封装结构日益复杂，从开发到原型设计再到测试的整个周期已经大幅延长。在制造过程中，从设计到成品需要一套高度详细的说明，涉及 100 多个参数，几乎不留误差余地。

按照传统方法，芯片制造商必须通过一系列渐进式调整确定最佳“配方”。这种试错法除了给“厨师”（也即开发工程师）施加巨大负担外，还有增加浪费、降低产量等副作用。