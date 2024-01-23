加拿大一家软件公司开始在其解决方案中使用 IBM® 的认知技术来分析大量社交媒介数据，从而帮助客户增强其品牌在线影响力。
随着社交媒介的出现，潜在的公共关系危机对企业构成的威胁呈指数级增长。多达 17 亿活跃的社交媒介用户可能会在出现危机时影响品牌的声誉，因此企业必须及时做出正确的公共关系 (PR) 决策。在合作之初，Orenda Software Solutions 希望为其业务客户提供一个强大的解决方案，能够分析大量的社交媒介数据，为高管提供及时的洞察力，以采取适当的公关应对措施。
Orenda Software Solutions 正在使用 IBM 的认知技术来实时分析大量非结构化社交媒介数据。新解决方案将其分析结果与当前的公关研究联系起来，帮助管理人员做出明智的决策，并在正确的时间使用正确的信息。
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2017 年 10 月在美国制作。
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