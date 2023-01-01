“NuoData 为数据仓库、ETL 和分析系统的现代化流程带来了智能和自动化，提高了速度和准确性同时降低了风险和成本。‘我们认为 IBM watsonx.data 是一个让人惊叹的多引擎开放数据平台，我们一直在努力将 watsonx.data 作为一流工具集成进来。这为希望采用 watsonx.data 的客户提供了一种快速、便捷且具有成本效益的方式，可以将其现有数据堆栈现代化，使其成为为 AI 做好准备的平台。’”
Ashish Baghel
NuoData CEO 兼创始人
NuoDat（ibm.com 外部链接）是 Nucleusteq Inc. 的一款产品。NuoData 是一个统一的平台，可实现企业数据现代化（从任何来源到任何云平台），提供 100% 准确的转换且速度至少提升 6-10 倍。NuoData 的数据管理套件为所有数据工程、分析和运营需求提供了企业级 SAAS 平台。
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美国制造。2023 年 8 月。
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