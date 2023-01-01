“NuoData 为数据仓库、ETL 和分析系统的现代化流程带来了智能和自动化，提高了速度和准确性同时降低了风险和成本。‘我们认为 IBM watsonx.data 是一个让人惊叹的多引擎开放数据平台，我们一直在努力将 watsonx.data 作为一流工具集成进来。这为希望采用 watsonx.data 的客户提供了一种快速、便捷且具有成本效益的方式，可以将其现有数据堆栈现代化，使其成为为 AI 做好准备的平台。’”



Ashish Baghel

NuoData CEO 兼创始人

