“IBM 的 watsonx.data 为数据驱动型企业提供了下一代湖仓一体架构。我们相信 watsonx.data 功能将帮助企业降低存储成本并优化计算，同时确保各个独立系统之间的无缝数据管理功能，支持所有数据工程与分析 (AI/ML) 需求。”



Ashish Baghel

CEO 兼创始人

NucleusTeq