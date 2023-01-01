从战略咨询到前沿技术，50 多年来，NTT DATA Business Solutions（ibm.com 外部链接）一直在提供经验，帮助组织取得成功，颠覆行业，并为所有人塑造更美好的社会。



NTT DATA Business Solutions 帮助其客户以及社会自信地迈向数字化未来。他们致力于取得长期成功，将其全球影响力与本地专业知识和能力相结合，为 50 多个国家和地区的客户提供服务。



在 NTT DATA Business Solutions，他们推动创新 - 从咨询和实施到托管服务及其他，他们不断改进 SAP 解决方案和技术，使其为企业和员工服务。

