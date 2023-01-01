“作为 NTT DATA Business Solutions 的 watsonx 卓越中心计划的一部分，我们正在众多客户中积极实施生成式 AI 解决方案。作为当前工作的一部分，我们正在积极解决保护屏障的需求，以确保 AI 的使用得到有效治理且符合道德规范。我们期待借助 watsonx.governance 的功能来满足现行监管要求，以及对 AI 生命周期控制的基本企业要求，从而兑现负责人 AI 的承诺。”
Per Falck Jensen
副总裁、董事总经理兼北欧地区丹麦销售负责人
NTT DATA Business Solutions
从战略咨询到前沿技术，50 多年来，NTT DATA Business Solutions（ibm.com 外部链接）一直在提供经验，帮助组织取得成功，颠覆行业，并为所有人塑造更美好的社会。
NTT DATA Business Solutions 帮助其客户以及社会自信地迈向数字化未来。他们致力于取得长期成功，将其全球影响力与本地专业知识和能力相结合，为 50 多个国家和地区的客户提供服务。
在 NTT DATA Business Solutions，他们推动创新 - 从咨询和实施到托管服务及其他，他们不断改进 SAP 解决方案和技术，使其为企业和员工服务。
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美国出品。2023 年 12 月。
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