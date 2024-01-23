尽管工业制造商每天都在使用传感器技术，但他们的日常运营任务也很繁重。为了减轻负担，他们需要一个可扩展的远程监控服务来识别系统异常并在问题成为难题之前预测问题。为了满足这一需求，Novate 正在使用 AI 和 IBM Maximo Monitor 软件开发革命性的新方法，以提高过程可靠性并最终增强工业过程控制。



Novate 正在将其客户的控制系统基础设施和过程数据与 IBM 基于云的 AI 技术和 Maximo Monitor 集成，后者直接纳入其支持运营中心。通过这样做，该公司可以分析数据以寻找典型控制系统无法察觉的异常情况。如果发现异常，系统会向 Novate 支持运营中心的工程师发出警报。

然后，Novate 的工程师凭借多年的过程控制经验、对客户运营的熟悉程度以及工程原理知识，确定异常现象是否表明存在问题。如有必要，他们将与公司技术人员合作，以防止可预测的故障并避免停机。

“最终，我们希望训练 AI，使系统变得更加智能，”Novate 业务开发执行副总裁 Rob Mora 解释道。“在支持 IBM Watson 的 AI 的帮助下，我们的服务将教会系统识别正在发生的事件。”

但并非所有客户都能获得世界一流的 IBM AI 技术，或了解实施 AI 并从中获取价值的最佳方式。此外，该技术可能还不适合客户的技术路线图。因此，要使用 AI，他们必须首先开发一个可靠的用例。

Mora 表示，Novate 的一些客户发展非常成熟，有些客户刚刚开始转型之旅。他参观了一家全球食品生产商的最先进的旗舰工厂，该工厂每天生产约 400 吨饼干。这家面包店每天还因计划外停机而损失约 20 吨饼干的收入。该公司决心采用最新的技术解决方案来提高可靠性。

该客户购买了增强现实设备，并投资了 3D 点云解决方案来绘制其部分生产线图，以减少计划外停机时间。但这需要大量投资、广泛的培训以及对许多流程进行重新定义。

“AI 改变了工业制造业的游戏规则。”Mora 表示。“它创造了一个更广阔的视野，所有数据尽收眼底。而且，通过使用我们的平台，无需任何资本投资或培训，即可将其付诸应用。最终，借助 AI，流程系统变得具有自我意识，并“呼叫”工程师同时表示：“您没有监控此处数据，但有些异常，请查看。”因此提升了工厂的可靠性和支持水平。”