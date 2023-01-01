“无代码内容分析、客户服务和搜索加速器 NeuralSeek 已将 watsonx.ai 集成到其核心处理引擎中，作为用户可选项。watsonx.ai 为拥挤的生成式 AI 领域带来了无与伦比的前景，它提供了在企业防火墙后或完全隔离的网络上运行经过专门调整和有针对性的基础模型的途径。NeuralSeek 认为，watsonx.ai 是将我们的业务用例引入传统上由于安全、位置和合规性方面的规定而无法参与新技术浪潮的行业和板块的唯一可行途径。”



Garrett Rowe

AI 研究 VP

Cerebral Blue (NeuralSeek)





