借助智能 DNS 赋能 AI 原生应用程序

Netlify 是一个 AI 原生平台，为全球超过 1,200 万开发人员和超过 6,000 万个应用程序提供现代 Web 开发提供支持。随着 AI 驱动型开发的加速，Netlify 在短短几个月内就为超百万个 AI 生成的应用程序提供了支持。

由于每天进行数千次部署，Netlify 需要一套能够适配高频、API 驱动工作流的网络基础。保障低延迟、高可用性与全球快速分发，对于大规模交付生产就绪型应用程序至关重要。如果缺少实时流量管理和可扩展的 DNS，系统性能和可靠性将会受到影响。