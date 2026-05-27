借助智能 DNS 赋能 AI 原生应用程序

Netlify 使用 IBM NS1 Connect 让数百万个 AI 驱动应用程序实现性能提升
Netlify 是一个 AI 原生平台，为全球超过 1,200 万开发人员和超过 6,000 万个应用程序提供现代 Web 开发提供支持。随着 AI 驱动型开发的加速，Netlify 在短短几个月内就为超百万个 AI 生成的应用程序提供了支持。
由于每天进行数千次部署，Netlify 需要一套能够适配高频、API 驱动工作流的网络基础。保障低延迟、高可用性与全球快速分发，对于大规模交付生产就绪型应用程序至关重要。如果缺少实时流量管理和可扩展的 DNS，系统性能和可靠性将会受到影响。
为了满足业务增长和性能需求，Netlify 部署了 IBM NS1 Connect 托管 DNS 和流量导向功能。这些功能支持根据网络状态进行实时路由决策，将用户引导至最佳边缘节点。
借助 IBM NS1 Connect Pulsar，Netlify 动态调整流量绕过拥堵或故障区域，维持快速且可靠的用户体验。API 优先的设计与 Netlify 的平台相契合，可实现高频部署和程序化更新，规避传统 DNS 模式带来的延迟。
借助 IBM NS1 Connect，Netlify 搭建起可扩展的弹性 DNS 基础，为数以百万计的应用程序和开发人员提供支持。该平台现在可以承载大规模部署任务，同时保持稳定的性能和运行时间。
低 TTL DNS 可在 5 秒内完成全球分发，保障应用程序快速交付。即便出现运行中断，实时流量导向也能提升系统性能和可靠性。随着 Netlify 拓展自身 AI 原生平台，IBM NS1 Connect 现在能够支持无缝、高性能的用户体验。
Netlify 是用于现代 Web 开发的 AI 原生平台，使开发人员和 AI 智能体能够规模化构建和部署应用程序。它为全球数以百万计的开发人员和应用程序提供支持。
©版权所有 IBM 公司，2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标和 NS1 Connect 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。