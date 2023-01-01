“watsonx.ai 模型由 IBM 与 NASA 合作构建，旨在将卫星数据转换为高分辨率的洪水、火灾和其他环境变化地图，以揭示我们星球的过去并预示其未来。”

“基础地理空间基础模型和微调模型套件的预览版全部在 watsonx.ai 上运行，计划通过 IBM EIS 提供。1 我们相信此版本对于数据科学家、开发人员、研究人员和学生会具有极大价值。”