蒂华纳理工学院与 IBM 合作,在 Power Systems S822LC for High Performance Computing 上部署了 IBM Cloud Private。Power Systems S822LC for High Performance Computing 是采用 NVIDIA Tesla GPU 和 NVLink 技术的加速服务器,可加快 CPU 与 GPU 之间的通信。IBM Cloud Private on Power 是一个开放式 Kubernetes 平台,可帮助开发人员轻松构建和部署容器化应用程序。借助 IBM Cloud Private on Power,Trujillo 博士和他的团队可以放心地在本地部署的私有云环境中快速部署他们的高性能计算应用,安全且具有最佳可用性。

该学院还在其新的 IBM Power Systems 基础架构上部署了 Docker 容器。对于希望开始使用基于容器的应用程序的开发人员,Docker 提供的企业级容器软件是理想选择。通过在 IBM Power Systems 上使用 Docker,Trujillo 博士和他的团队可以将人工智能算法容器化,在大型数据集上进行特定搜索。他们可以将大数据集内的搜索划分为若干部分,并启动一个 Docker 容器,只专注于特定的搜索,从而减少了寻找特定洞察所花费的时间,并使他们能够以非常简单高效的方式完成复杂的先进搜索模式。



借助 Power Systems 上的 IBM Cloud Private 和 Docker,该团队能够将其研究工作负载的计算时间从使用旧的戴尔和 Intel Xeon 基础架构时的 4 小时左右缩短到一两分钟,速度提高了 100 倍以上。在 IBM Power Systems 上使用 NVIDIA NVLink 技术,数据在 CPU 和 GPU 之间的传输速度比传统架构更快。IBM Power Systems 的 I/O 带宽比 x86 Server 高出 5.6 倍,可减少高性能计算工作负载的瓶颈。Trujillo 博士和他的团队还能够在 CPU 和 GPU 之间共享 RAM,获得更高的性能。基于容器的方法还缩短了部署时间,降低了加入实验室的年轻研究人员和学生的学习曲线。



与以前的传统基础架构相比,Trujillo 博士和他的团队还能更快更远地扩大规模。可扩展性对于他们正在进行的工作至关重要,因为这可以让他们以更精确的方式更好地描述搜索模型的动态特征,从而用于研究应用。使用旧的传统基础架构,他们只能使用 1,000 到 2,000 个数据搜索点运行工作站。现在,他们可以利用 Power Systems 扩展到超过一百万个数据点。这种可扩展性使他们能够获得以前无法实现的数据新洞察。