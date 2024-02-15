蒂华纳理工学院是位于墨西哥下加利福尼亚州蒂华纳市的一所高等教育机构。该学院成立于 1971 年 9 月 17 日，是该州最早的高等教育机构之一。两个校区共提供 21 个学士学位、6 个硕士学位和 3 个博士学位，是该地区专业和科学人才的重要来源。其职能是根据该地区的技能需求提供本科、硕士和博士高等教育服务。

该学院一直在研究可以用机器学习技术解决的现实问题，如人类移民模式，以及其他与墨西哥和美国边境城市相关的社会科学问题。他们有一个非常庞大的数据集，他们正在其中开发自己的算法。这些算法将用于预测人类迁移模式和其他影响社会的问题。他们开始确定现有的基础设架构是否具备对这些问题进行最高级别研究的能力。



该学院的研究实验室现在配备着安装有 Intel Xeon 处理器的戴尔服务器。该团队得出的结论是，这些服务器的带宽和功能无法满足他们利用大数据进行研究的需要，尤其是在执行复杂的优化和学习过程时。他们需要配备 GPU 的加速服务器来处理高性能计算工作负载。这些服务器还必须扩大规模，以满足其数据集的需求。



蒂华纳理工学院电气与电子工程系研究教授 Leonardo Trujillo 博士开始研究可以实现高性能计算的 IT 基础架构，使他们能够进行最高水平的研究。他们了解 IBM 和 NVIDIA 在企业人工智能和高性能计算方面的关系，因此他们开始考虑使用 Power Systems 来构建他们的研究基础架构。在与 IBM 交谈并研究了用于实现高性能计算的 Power Systems 后，团队确信这就是他们需要的方向。他们开始使用 IBM Power Systems 构建新的研究基础架构。

