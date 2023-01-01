"Matrix Holograms 通过 AI 驱动的全息影像，让美国公立学校和低收入国家或地区也能获得辅导，从而实现辅导的大众化。我们的使命是在利用 AI 的同时，通过世界一流的教育平台，实现仅为最富有的 1% 群体保留的教育的大众化。
我们的系统在不断适应每个学生的综合水平时，会动态修改学习方向。这确保了我们的教育具有个性化、互动性和包容性，因为它为来自不同背景的学生提供了平等的学习和成长机会。通过生成式 AI，学生可以与全息影像进行实时对话。我们对符合道德规范的 AI 的承诺，可确保我们的模型经过精选数据的训练，并得到持续验证。这种系统化的方法令我们的 AI 平台能够在利用 IBM® watsonx.ai 时提供公正的教育机会。watsonx Assistant 和 Watson Discovery。
我们的 AI 系统能够检测学生的参与度和情绪，从而调整内容的传递方式，以强化学习成果。我们的 AI 平台可以灵活地应用于网站、全息影像或虚拟现实。
Matrix 致力于帮助来自不同背景的学生发挥无限潜力，并在全球范围内展示改变生活、为社会进步做出贡献的能力。”
Stephanie Soetendal
创始人兼首席执行官
Matrix Holograms
Matrix Holograms（链接位于 ibm.com 站外）由首席执行官 Stephanie Soetendal 于 2022 年 11 月创立，其目标只有一个：令精英教育大众化，并通过 AI 驱动的全息影像实现大规模提供。随着 AI 和全息技术的飞速发展，美国公立学校和低收入国家或地区现在都能实现这一愿景。
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美国制造。2023 年 8 月。
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