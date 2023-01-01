“Mastech InfoTrellis 是设计和交付数字化转型和数据管理解决方案的领先企业，IBM 在 watsonx.data 产品中采用的方法给我们留下了深刻印象。我们坚信，像自助数据访问这样的功能，在确保安全性和遵守集中治理和本地自动化政策执行的同时，有助于进一步提高客户及时大规模激活非结构化和结构化数据的能力，充分释放其决策潜力。”
Kevin Burnley
Mastech InfoTrellis 销售总监
Mastech InfoTrellis（ibm.com 外部链接）是全球知名的战略咨询服务提供商，专注于提供全面的 IT 战略和领先的数据现代化解决方案。他们的产品组合包括动态数据、数据即资产、数据激活、分析、AI 和数据科学产品，均旨在实现大规模数据利用并释放数据的无限决策潜力。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国制造。2023 年 8 月。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。