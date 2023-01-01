“Mastech InfoTrellis 是设计和交付数字化转型和数据管理解决方案的领先企业，IBM 在 watsonx.data 产品中采用的方法给我们留下了深刻印象。我们坚信，像自助数据访问这样的功能，在确保安全性和遵守集中治理和本地自动化政策执行的同时，有助于进一步提高客户及时大规模激活非结构化和结构化数据的能力，充分释放其决策潜力。”



Kevin Burnley

Mastech InfoTrellis 销售总监

