主页
Case Studies
Marcegaglia 成功案例
Marcegaglia SpA 的 IT 总监 Marco Campi 解释了这家意大利工业集团和钢铁加工领域的全球领导者如何将 IBM 作为理想的技术合作伙伴，踏上数字化转型之路，在不断变化的环境中为公司的业务增长做出贡献。
Marcegaglia 是一家在能源领域面临诸多挑战的公司，因此可持续性是其主要目标之一。
在这方面，技术可以做出重大贡献，使我们能够分析大量可用的数据，并想方设法通过采取各种对策来最大限度地减少能源消耗。
此外，就所采用的 IT 解决方案对能源的影响而言，在 IBM® Power 机器上整合多个系统是一个特别具有成本效益的选择。与其他解决方案相比，该平台效率高，可显著降低每项业务的能源成本。
Marcegaglia 集团主要依赖本地基础架构，而对于需要特殊技能的应用程序，则采用软件即服务模式的云方案，IT 安全服务一般依靠第三方提供。过去两年，使用的软件增加并变得更加普及；随着智能工作的发展，协作变得越来越重要。
支持业务的核心应用程序以 SAP HANA 为代表，最近该客户感到有必要在 ERP 的基础上更新这一技术基础架构。这涉及设计硬件、软件和中间件架构，使之能够保证业务连续性和性能水平，与所提供服务的关键性以及生产和物流链的支持和安全相适应。
IBM 与业务合作伙伴共同执行了仔细的可行性分析后，进行了技术和经济基准测试，结果表明，对于支持 Marcegaglia 在全球范围内使用的 SAP HANA 系统的需求，IBM Power 平台是最好的选择。
所选择的解决方案能随时间推移提供持续支持，而不是更高的灵活性。IBM 与合作伙伴生态系统一起提供相关系统和操作环境的整合和生产，确保坚实可靠的技术基础架构。
该解决方案基于一个系统集群，将复制 SAP 应用程序的逻辑与将工作量从一个系统移动到另一个系统（无需复制资源）的能力相结合，在降低总体拥有成本 (TCO) 方面具有明显的优势。
两台 IBM Power E950 系统（配备 Linux 操作系统），用于管理 SAP Hana 逻辑分区和 Virtual I/O 服务器，以便实现网络资源虚拟化。IBM Power HMC (Hardware Management Console)，用于解决方案监控、预测性诊断以及以“按需”模式重新平衡处理器和内存资源的可能需求。
实施此方案后，业务执行速度提高了 20-30%，同时机器并未过载。这可以在需要时提供处理能力储备以供使用。
全球疫情带来了显著的限制，改变了运营方法，限制了差旅，增加了许多供应链的管理复杂性，凸显了 IT 基础架构作为全球生产基地和员工的管理、沟通和运营的关键节点的重要性。此外，供应链中网络安全风险的上升日益普遍，尤其是由于智能工作和最近的地缘政治危机。
未来的目标肯定是尽可能地实现制造执行系统 (MES) 应用程序中应用程序的标准化，以便创造更易于管理、更便宜和更安全的环境。设计一个运营数据仓库也至关重要，通过与 AI 和机器学习算法的整合，这将帮助我们了解自己在哪些方面表现最佳，并确定需要投资及改进的领域。这项战略已经用于商业方面，我们的目标是在制作阶段采用它，以提高我们所有工厂的产品质量。
最后，我们的目标是将越来越多的数字化和自动化工具整合到生产链中，就像我们在线圈上进行连续数字印刷一样，以适应日益追求产品定制化的市场趋势。
Marcegaglia Group 是一家意大利跨国公司，在钢铁加工领域处于全球领先地位。该集团在欧洲和全球拥有 15,000 多家客户，市场实力有目共睹。
对于该集团来说，技术创新是优化货物流通、提高效率和工人安全以及优化价值链的工具。
Mercegaglia Group 虽然不需要编制非财务报告，但自 2020 年起，作为可持续商业模式战略的一部分，该集团已决定发布可持续发展报告，这日益加强了对员工、社区和环境的积极影响。
© Copyright IBM Corporation 2023.
IBM、IBM 徽标、ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在各国家或地区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。
本文件中包含的信息在首次发布日期为最新，IBM 可能会对其进行更改，恕不另行通知。
引用的所有有关客户的示例旨在说明某些客户是如何使用 IBM 产品的，以及他们可能已取得的结果。此处提供的信息应视为“按现状”提供，不附有任何明示或暗示保证，包括适销性、适用于某种特定用途的保证以及非侵权的保证或条件。IBM 产品根据其供货合同的条款和条件获得保证。