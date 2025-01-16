Marcegaglia SpA 的 IT 总监 Marco Campi 解释了这家意大利工业集团和钢铁加工领域的全球领导者如何将 IBM 作为理想的技术合作伙伴，踏上数字化转型之路，在不断变化的环境中为公司的业务增长做出贡献。

Marcegaglia 是一家在能源领域面临诸多挑战的公司，因此可持续性是其主要目标之一。

在这方面，技术可以做出重大贡献，使我们能够分析大量可用的数据，并想方设法通过采取各种对策来最大限度地减少能源消耗。

此外，就所采用的 IT 解决方案对能源的影响而言，在 IBM® Power 机器上整合多个系统是一个特别具有成本效益的选择。与其他解决方案相比，该平台效率高，可显著降低每项业务的能源成本。