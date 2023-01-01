“我们非常期待能够探索生成式 AI 为客户服务领域带来的机遇。尤其是银行业。我们希望能够借助 Turkish NLP 的能力，为当地市场构建更强大、更准确的认知聊天机器人，并改善整体客户体验。”
Tolga Artan
CEO
LuckyEye
LuckyEye（链接位于 ibm.com 站外）是土耳其领先的数字机构，自 1999 年以来一直在提供创新解决方案。公司借助基于网络的技术，已在互联网、内联网和移动平台上为土耳其和欧洲地区的企业成功完成了数百个项目。
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美国制造。2023 年 8 月。
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