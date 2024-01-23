Trando 立即开始寻找一个平台，支持从面对面培训转向基于云的虚拟培训模式。“在这个阶段，我们与 IBM Polska 相遇，他们向我们提供了一项在其云中实施的非常创新的服务，即 Skytap，它从一开始就满足了我们的大部分期望，”Trando 说。

Skytap on IBM Cloud® 服务支持传统的 Linux® 应用程序，允许用户将其解决方案与云原生服务集成，而无需重写或重构。对于 Linux Polska 来说，它是创建、维护和使用虚拟培训环境的最简单且最具成本效益的方式。

该解决方案自动执行安装和重新安装培训室的过程，并让学生可以通过网络浏览器访问云中功能强大的虚拟机。借助嵌套式虚拟化功能，培训师能够实时访问学生的电脑，从而有助于确保 Linux Polska 的课程继续像新冠疫情之前一样有效。此外，借助 Skytap on IBM Cloud 服务，培训课程期间的成本相对较低，并且各个培训课程之间的切换成本也保持在最低水平。

“Skytap 服务对我们来说是一个完美的解决方案，因为它使我们能够安装虚拟培训室，并用于给我们的学生进行培训，”Trando 说道，“事实证明，这种新形式的培训对参与者来说是友好的，而且对于我们的培训师来说相对容易安装和使用。”