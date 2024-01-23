Linux Polska 是一家成立于 2009 年的波兰 IT 公司。公司使命是支持客户跨越技术障碍，实现 IT 转型。
Linux Polska 的部分业务集中于提供 IT 培训课程，包括授权课程和专有课程，由经验丰富的认证培训师团队授课。Linux Polska 的培训组合包含各种技术和主题，例如 Red Hat®、EnterpriseDB、Postgres、开发运维、CI/CD、容器化、IT 自动化等。
教授此类课程需要的不仅仅是桌子、椅子和白板，IT 教室还必须配备一个由培训师的服务器和一组单独的参与者电脑组成的隔离式计算机网络。培训师必须能够访问学生的电脑，实时监控他们的学习进度并帮助他们解决问题。此外，教室网络必须安全、强大且易于在任何地方进行设置。
Linux Polska 提供超过 500 项 IT 认证
学生可以全天候使用实验室和其他教室材料
这些要求一直保持稳定且可预测，直到 2020 年 3 月，新冠疫情的爆发改变了一切。转眼间，桌子、椅子和白板都成了禁区。Trando 解释说：“新冠疫情导致我们国家的培训市场严重崩溃。企业未来的不确定性导致客户减少了培训服务订单。除此之外，还有新冠疫情期间保持卫生环境的担忧。”
为了继续为 IT 专业人员提供培训服务，Trando 及其团队需要转向虚拟教室。有些事情保持不变，但也会有新的要求，因为学生可以在自己的家里通过自己的电脑登录。Trando 需要一种解决方案，能够满足其所有需求且成本不会给 Linux Polska 或其客户造成财务困境。
Trando 立即开始寻找一个平台，支持从面对面培训转向基于云的虚拟培训模式。“在这个阶段，我们与 IBM Polska 相遇，他们向我们提供了一项在其云中实施的非常创新的服务，即 Skytap，它从一开始就满足了我们的大部分期望，”Trando 说。
Skytap on IBM Cloud® 服务支持传统的 Linux® 应用程序，允许用户将其解决方案与云原生服务集成，而无需重写或重构。对于 Linux Polska 来说，它是创建、维护和使用虚拟培训环境的最简单且最具成本效益的方式。
该解决方案自动执行安装和重新安装培训室的过程，并让学生可以通过网络浏览器访问云中功能强大的虚拟机。借助嵌套式虚拟化功能，培训师能够实时访问学生的电脑，从而有助于确保 Linux Polska 的课程继续像新冠疫情之前一样有效。此外，借助 Skytap on IBM Cloud 服务，培训课程期间的成本相对较低，并且各个培训课程之间的切换成本也保持在最低水平。
“Skytap 服务对我们来说是一个完美的解决方案，因为它使我们能够安装虚拟培训室，并用于给我们的学生进行培训，”Trando 说道，“事实证明，这种新形式的培训对参与者来说是友好的，而且对于我们的培训师来说相对容易安装和使用。”
经过三个月的试用期，Linux Polska 将其专有培训材料迁移至 IBM Cloud。由于新冠疫情爆发，导致培训短暂中断后，该公司的情况在 2020 年底再次好转，Trando 及其团队已做好十足准备，迎接客户的到来。客户热情地接受了这种新模式，Trando 及其团队比以往任何时候都更加忙碌。
“我们的大多数客户已经对这种形式的培训十分信任，与前些年以传统课堂形式提供的标准培训相比，甚至开始更重视它，”他解释道。新课程不仅可以实时进行，教师和参与者之间可以充分互动，而且学生现在可以全天候访问实验室和电子手册。
“我们相信，无论新冠疫情导致发生什么情况，我们在 IBM Cloud 中进行的远程培训新模式在未来几年提供培训方面，将最有可能占主导地位且保持不变，”Trando 总结道。
Linux Polska（ibm.com 外部链接）成立于 2009 年，是一家位于波兰华沙的 IT 公司。它在应用程序容器化、混合云、开发运维、数据库、中间件、IT 自动化等领域设计和创建自己的开源解决方案。Linux Polska 还提供咨询、实施和维护服务。其经验丰富的工程师团队拥有超过 500 项个人认证。
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2021 年 7 月在美国制作。
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