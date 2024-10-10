“效率和速度是我们商业模式的基础。我们需要一种技术解决方案，使我们能够集中我们的物流流程并实现自动化，以确保准时准确地配送，”Lindbergh 总裁 Marco Pomè 解释道。

Lindbergh 从事现场服务管理领域的业务，该领域是维护、修复和运营 (MRO) 市场的一部分，专门为制造业的维护技术人员提供夜间配送服务。



该公司依靠 GEP Informatica 来实施通过 SaaS 交付的流程自动化解决方案，从而在 IBM® Power Virtual Server 平台上灵活利用 IBM® Cloud 服务。深入分析表明，需要一个可以规范和优化物流流程的结构化运输管理系统 (TMS)。



GEP Informatica 提出的解决方案



“借助云模式的 SIGEP Transport [软件]，我们可以为 Lindbergh 提供前所未有的灵活性，使他们能够根据需要扩展运营规模并显著提高运营效率。”GEP Informatica 的项目经理 Arceo Desideri 表示。



通过 SIGEP Transport 实施 IBM 技术有望为 Lindbergh 带来许多好处。主要的预期成果包括：