“效率和速度是我们商业模式的基础。我们需要一种技术解决方案，使我们能够集中我们的物流流程并实现自动化，以确保准时准确地配送，”Lindbergh 总裁 Marco Pomè 解释道。
Lindbergh 从事现场服务管理领域的业务，该领域是维护、修复和运营 (MRO) 市场的一部分，专门为制造业的维护技术人员提供夜间配送服务。
该公司依靠 GEP Informatica 来实施通过 SaaS 交付的流程自动化解决方案，从而在 IBM® Power Virtual Server 平台上灵活利用 IBM® Cloud 服务。深入分析表明，需要一个可以规范和优化物流流程的结构化运输管理系统 (TMS)。
GEP Informatica 提出的解决方案
“借助云模式的 SIGEP Transport [软件]，我们可以为 Lindbergh 提供前所未有的灵活性，使他们能够根据需要扩展运营规模并显著提高运营效率。”GEP Informatica 的项目经理 Arceo Desideri 表示。
通过 SIGEP Transport 实施 IBM 技术有望为 Lindbergh 带来许多好处。主要的预期成果包括：
实现流程自动化，以优化工作流程和车队管理。
实时跟踪和及时管理货运。
提高透明度，与客户进行有效沟通。
提出的解决方案包括几个先进的技术组件：
在 GEP Informatica 的支持下，Lindbergh 准备利用 IBM Cloud 服务进一步提高运营效率。这种新的技术基础架构不仅可以改善物流流程管理，而且还为有机增长和地域扩张提供强有力的支持。凭借灵活且可扩展的解决方案，Lindbergh 将能够迅速而有效地应对现代市场的挑战，帮助确保为客户提供日益精确和准时的服务。
Lindbergh S.p.A.（ibm.com 外部链接）成立于 2006 年，从事现场服务管理领域的业务，属于 MRO 市场的一个部分。Lindbergh 专门为制造业的维护技术人员提供夜间配送服务，因此堪称独一无二。该公司在米兰和巴黎拥有两个主要物流平台，并在意大利和法国设有众多中转站。它在意大利和法国拥有一支由 60 辆自有车辆组成的车队，并拥有一个合作伙伴网络，每天管理 2,000 多个配送点。
GEP Informatica（ibm.com 外部链接）自 1987 年以来一直从事仓库物流和运输管理软件的分析、设计和开发，并在这些领域开展了重要的重组项目。
SIGEP 是一个管理和规划信息系统，它是物流和运输领域 35 年经验的成果。它采用最先进的工程技术之一进行设计和创建，以满足供应链主管日益增长的运营需求。
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