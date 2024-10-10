主页 Case Studies Lindbergh Lindbergh 采用 IBM 技术管理夜间零件配送
施工现场的卡车
 

“效率和速度是我们商业模式的基础。我们需要一种技术解决方案，使我们能够集中我们的物流流程并实现自动化，以确保准时准确地配送，”Lindbergh 总裁 Marco Pomè 解释道。

Lindbergh 从事现场服务管理领域的业务，该领域是维护、修复和运营 (MRO) 市场的一部分，专门为制造业的维护技术人员提供夜间配送服务。

该公司依靠 GEP Informatica 来实施通过 SaaS 交付的流程自动化解决方案，从而在 IBM® Power Virtual Server 平台上灵活利用 IBM® Cloud 服务。深入分析表明，需要一个可以规范和优化物流流程的结构化运输管理系统 (TMS)。

GEP Informatica 提出的解决方案

“借助云模式的 SIGEP Transport [软件]，我们可以为 Lindbergh 提供前所未有的灵活性，使他们能够根据需要扩展运营规模并显著提高运营效率。”GEP Informatica 的项目经理 Arceo Desideri 表示。

通过 SIGEP Transport 实施 IBM 技术有望为 Lindbergh 带来许多好处。主要的预期成果包括：
降低成本，提高运营效率

实现流程自动化，以优化工作流程和车队管理。

 提高配送准确性

实时跟踪和及时管理货运。

 提高客户满意度

提高透明度，与客户进行有效沟通。
我们预计运营关键绩效指标 (KPI) 和客户满意度将得到显著改善。与 GEP Informatica 的合作以及采用 IBM 技术将使我们能够成功应对物流市场的未来挑战。 Marco Pomè 总裁 Lindbergh
先进的技术集成

提出的解决方案包括几个先进的技术组件：

  • 采用云模式的 SIGEP Transport：此 SaaS 系统在 IBM Cloud 的 Power Virtual Server 平台上实施，允许您管理意大利的运输流程，且无需复杂的安装和持续维护。用户可以从连接到互联网的任何设备访问该应用程序。

  • SIGEP Portal and Tracking：该组件允许大量导入货运和相关信息，确保所有货运阶段的完全可追溯性。

  • SIGEP Road：SIGEP Road 支持对货物进行实时监控和管理，它在车辆上使用先进设备，确保实现前所未有的控制。

  • 自动控制被动发票，及时管理 KPI：通过流程自动化提高运营效率并降低成本。
与 GEP Informatica 协作

在 GEP Informatica 的支持下，Lindbergh 准备利用 IBM Cloud 服务进一步提高运营效率。这种新的技术基础架构不仅可以改善物流流程管理，而且还为有机增长和地域扩张提供强有力的支持。凭借灵活且可扩展的解决方案，Lindbergh 将能够迅速而有效地应对现代市场的挑战，帮助确保为客户提供日益精确和准时的服务。
Lindbergh 徽标
关于 Lindbergh

Lindbergh S.p.A.（ibm.com 外部链接）成立于 2006 年，从事现场服务管理领域的业务，属于 MRO 市场的一个部分。Lindbergh 专门为制造业的维护技术人员提供夜间配送服务，因此堪称独一无二。该公司在米兰和巴黎拥有两个主要物流平台，并在意大利和法国设有众多中转站。它在意大利和法国拥有一支由 60 辆自有车辆组成的车队，并拥有一个合作伙伴网络，每天管理 2,000 多个配送点。
GEP 徽标
关于 GEP Informatica

GEP Informatica（ibm.com 外部链接）自 1987 年以来一直从事仓库物流和运输管理软件的分析、设计和开发，并在这些领域开展了重要的重组项目。

SIGEP 是一个管理和规划信息系统，它是物流和运输领域 35 年经验的成果。它采用最先进的工程技术之一进行设计和创建，以满足供应链主管日益增长的运营需求。
解决方案组件 IBM® Power Virtual Server
采取后续步骤

如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。

 查看更多成功案例
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2024。

IBM、IBM 徽标、IBM Cloud 和 Power 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。

IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。

用户自行负责验证任何非 IBM 产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。IBM 对非 IBM 产品和程序不负责。

本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。