“Leolo IT 很高兴能与 IBM 合作，以我们客户现有的 Informix 工作负载为基础，探索 watsonx.data 如何将其数据整合到单个层中以进行分析和 AI 处理。与 Leolo IT 和 IBM 共同推动的协同效应（IBM® Informix 和 watsonx.ai 在其中被用于增强文档管理等用例）类似，Leolo IT 期待 IBM Informix 连接器使用 IBM Informix 和 watsonx.data 带来增强功能，通过先进的 AI 应用程序为我们的客户群提供强大的洞察分析。”
Henri Cujass
Leolo IT & Media Consulting GmbH 首席技术官
Leolo IT（ibm.com 外部链接）是一个 IBM 合作伙伴，它在信息系统管理方面拥有近 20 年的工程卓越履历和专业知识，同时还在信息系统开发与咨询方面积累了 10 多年的专业知识。该公司可提供先进的数据管理解决方案，同时还可保证数据库的完整性和可用性以及可靠的数据库安全基础架构，从而确保数据的安全性和完整性。
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美国出品。2024 年 4 月。
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