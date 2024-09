“Leolo IT 很高兴能与 IBM 合作,以我们客户现有的 Informix 工作负载为基础,探索 watsonx.data 如何将其数据整合到单个层中以进行分析和 AI 处理。与 Leolo IT 和 IBM 共同推动的协同效应(IBM® Informix 和 watsonx.ai 在其中被用于增强文档管理等用例)类似,Leolo IT 期待 IBM Informix 连接器使用 IBM Informix 和 watsonx.data 带来增强功能,通过先进的 AI 应用程序为我们的客户群提供强大的洞察分析。”

Henri Cujass

Leolo IT & Media Consulting GmbH 首席技术官