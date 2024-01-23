通过实时分析，提供有关数字客户体验的深入可操作洞察，这家领先的零售商正在实现将更多访客转化为满意客户的目标。



“发现数字体验问题后，我们可以对其进行量化，”发言人表示。“这说明我们可以看到受影响的会话数量、每个问题对转化率的影响以及解决该问题的预计财务效益。这些信息使我们能够迅速采取行动解决最严重的问题，并促进增量销售。”



这种新型工作方式已经使该零售商能够在几天内发现并解决以往可能几周都未能发现的问题。



“移动设备是最难推动转化的渠道之一，因为使用小键盘输入大量信息会让客户感到沮丧，”发言人解释道。“我们看到 PayPal 这样的支付解决方案非常有助于克服这些挑战。客户首次输入配送和账单信息后，就可以非常简单又安全地重复使用，从而大大缩短结账过程。



“通过客户体验分析解决方案，我们很快发现因为网站没有将客户的税务信息发送到 PayPal 服务，每周导致近 2,000 个移动结账会话中断。重播这些旅程有助于我们及时解决问题，从而每年增加约 300 万美元销售额。”



他补充道：“促销也是推动移动销售的一种非常有效的方法，但我们注意到一个主要促销代码每天会导致超过 66 个会话出现结账错误。快速解决问题帮助营销团队使促销活动重回正轨，在促销期间实现估计 100 万美元的增量销售额。”



这家零售商估计，通过解决客户旅程中的问题，迄今已实现超过 600 万美元的增量销售额。展望未来，该公司计划继续向所有部门提供洞察，赋能他们在每个渠道为客户提供顺畅的购物体验。



发言人总结道：“打造顺畅的数字化旅程能吸引人们再次光临；我们的实时客户体验洞察正在帮助我们实现这一目标。



