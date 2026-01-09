LDS Łazewski Depo & Partners 与 nFlo 合作，借助 IBM watsonx 技术支持专利律师工作。
受通货膨胀和经济不确定性影响，研发资金减少，知识产权行业的专利公司面临在有限预算下提供高质量 IP 保护的巨大压力。LDS Łazewski Depo & Partners 是一家总部位于华沙的领先专利公司，拥有 40 多名知识产权专业人士，包括律师、专利代理人及商标专家，同样面临类似挑战。人工专利检索耗时巨大，存在遗漏关键出版物及潜在法律风险。申请文件起草同样劳动密集且易出错，增加遗漏风险，可能导致申请被驳回。
为应对这些挑战，LDS 寻求优化工作流程的方法，以更高效地服务客户。
LDS 与 IBM 及 IBM 银牌合作伙伴 nFlo 合作，采用 AI 加速并简化知识产权保护流程。借助 IBM ® watsonx.ai ® Studio，nFlo 开发 PatentPro AI 帮助专利公司减少 IP 项目中的劳动密集型手动任务。采用该解决方案后，LDS 可加快 IP 工作流的关键环节，例如专利检索。
现在，律师无需耗费大量时间手动搜索和审查数据库，只需用自然语言描述发明，PatentPro AI 即可通过 API 集成呈现相关专利及其置信度评分。
由于 PatentPro AI 面向经常处理商业敏感信息的行业，LDS 能够确保其解决方案具备完善的客户信息安全与数据治理能力。
PatentPro AI 几乎立即对 LDS 产生积极影响，不仅节省了专利检索时间，还增强了对结果的信心。摆脱繁琐手工任务后，律师们可以专注于更高价值的工作，如战略咨询和技术评估。在专利检索取得成功的基础上，LDS 计划试行 PatentPro AI 进行文件起草，团队可输入简化论据，由系统扩展成完整的专利申请草稿以供审阅。随着 PatentPro AI 的逐步推广，LDS 预计每年可处理更多项目，同时保持并超越其长期坚持的卓越服务质量。
LDS Łazewski Depo & Partners 成立于 1995 年，为全波兰客户提供高水平的知识产权专业服务。公司总部位于华沙，团队超过 40 名专业人员及支持员工，包括律师、专利代理人及商标专家。
nFlo 总部位于波兰华沙，专注于综合 IT 基础设施、网络安全及 AI 解决方案。nFlo 提供高质量咨询、实施、运维及审计服务，致力于保障客户 IT 系统的可靠性、效率与安全性。
© Copyright IBM Corporation 2025。
IBM、IBM 徽标和 watsonx.ai 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。