受通货膨胀和经济不确定性影响，研发资金减少，知识产权行业的专利公司面临在有限预算下提供高质量 IP 保护的巨大压力。LDS Łazewski Depo & Partners 是一家总部位于华沙的领先专利公司，拥有 40 多名知识产权专业人士，包括律师、专利代理人及商标专家，同样面临类似挑战。人工专利检索耗时巨大，存在遗漏关键出版物及潜在法律风险。申请文件起草同样劳动密集且易出错，增加遗漏风险，可能导致申请被驳回。

为应对这些挑战，LDS 寻求优化工作流程的方法，以更高效地服务客户。