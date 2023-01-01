“Krozak Information Technologies 提供优质的 IT 解决方案，包括先进的技术和管理解决方案。它在推动马里兰州各组织，包括一些政府机构的数字化转型方面发挥了至关重要的作用。‘我们的使命是帮助我们的客户实现数据和分析流程的自动化，以挖掘他们丰富的数据来获取可操作的见解。’

我们很期待能通过与 IBM 合作，将 watsonx.data 带给客户，帮助他们在任何环境下访问其所有数据，无论是结构化数据还是非结构化数据，我们看到了 watsonx.data 的价值所在，它能够将这些信息整合在一起，从而扩展 AI 并捕捉模式和差异，帮助我们优化客户的支持服务。

此外，我们看到了 watsonx.data 治理功能的价值，以及它如何帮助确保为需要额外安全级别的政府客户提供最高质量的数据。

凭借 Krozak 多年构建定制 IT 战略的经验，我们明白数据可以存在于不同的环境、系统和技术中。帮助政府客户进行数字化转型时的一个关键考虑因素是确保他们能够轻松地与其他政府实体协作和互操作，这需要 IT 基础架构的开放性。现在，有了 watsonx.data，我们可以引入开放标准，以帮助支持众多数据、分析和云环境。他们可以优化自己的可操作洞察力，现在我们的客户可以与其他实体合作，实时作出必要的决策。”





Joseph Krozak

副总裁兼 CTO

Krozak Information Technologies