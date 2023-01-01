“领先的 AI 技术提供商 Krista Software 很高兴能与 IBM 的 watsonx.ai 平台集成，以推进我们的使命，创造理解人类的技术。市场对大型语言模型 (LLM) 和生成式 AI 的价值潜力非常兴奋，但由于担心成本、数据隐私以及可用 LLM 解决方案的企业就绪性等方面问题，许多团队的启动都遇到很大阻力。IBM 的 watsonx.ai 是首款企业级 LLM 产品，它带来了值得信赖、可扩展且透明的 AI，可以按时交付，并以符合行业领先投资回报率 (ROI) 的成本进行维护。”



Luther Birdzell

首席 AI 官

Krista Software