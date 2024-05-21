认识到印度蓬勃发展的零售投资市场蕴涵着重大机遇，Kotak Mahindra Bank (Kotak) 旗下公司 Kotak Investment Advisors Ltd. 推出了 Kotak Cherry，这是一个一站式数字投资平台，旨在为客户提供全新的财富管理体验。Cherry 基于 Kotak 的领域专业知识打造，通过股票、债券、共同基金和其他金融产品提供精心策划的全方位投资解决方案，满足投资者短期和长期的财富增值需求。

Kotak Cherry 首席商务官 Rohit Murarka 表示：“我们致力于打造无缝投资体验，以吸引和迎合那些精明且喜欢进行数字交易的数字原生投资者。我们还希望建立一个高效的投资生态系统，无论投资者处于什么投资阶段或有着什么样的偏好，它都能满足投资者的整体需求。”

Kotak Cherry 首席技术官 Vishal Bhatia 表示：“构建内部数字平台源于我们提供一个稳健、安全、开放架构平台的愿景，因此我们自主开发了该平台，并拥有知识产权 (IP)。与许多使用本地系统的金融服务不同，我们将 Cherry 设计为 100% 云原生，以充分利用云技术的优势，如容器化、微服务、技术更新和可扩展性。”

他继续说道：“我们的网站推出不久，Kotak Cherry 就必须解决一系列影响性能的技术问题。最大的问题是稳定性不佳 – 网站经常出现故障。我们与 IBM 合作，让系统变得稳定，每天的故障次数减少到个位数。这有助于打造让客户惊叹的体验，赢得客户信任。”