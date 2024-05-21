印度的金融科技普及率为 87%，远超全球平均水平 64%，位居全球之首（ibm.com 外部链接）。不断壮大的中产阶级的巨大潜在需求、前所未有的数据访问增长以及日趋成熟的数字基础设施，使印度一跃成为世界上最大的数字市场之一。截至 2023 年 1 月，印度拥有超过 1.1 亿电子化 (demat) 证券账户（ibm.com 外部链接）– 即允许股东以电子方式持有公司股票和证券的账户，这表明印度有越来越多的普通投资者参与投资理财。
认识到印度蓬勃发展的零售投资市场蕴涵着重大机遇，Kotak Mahindra Bank (Kotak) 旗下公司 Kotak Investment Advisors Ltd. 推出了 Kotak Cherry，这是一个一站式数字投资平台，旨在为客户提供全新的财富管理体验。Cherry 基于 Kotak 的领域专业知识打造，通过股票、债券、共同基金和其他金融产品提供精心策划的全方位投资解决方案，满足投资者短期和长期的财富增值需求。
Kotak Cherry 首席商务官 Rohit Murarka 表示：“我们致力于打造无缝投资体验，以吸引和迎合那些精明且喜欢进行数字交易的数字原生投资者。我们还希望建立一个高效的投资生态系统，无论投资者处于什么投资阶段或有着什么样的偏好，它都能满足投资者的整体需求。”
Kotak Cherry 首席技术官 Vishal Bhatia 表示：“构建内部数字平台源于我们提供一个稳健、安全、开放架构平台的愿景，因此我们自主开发了该平台，并拥有知识产权 (IP)。与许多使用本地系统的金融服务不同，我们将 Cherry 设计为 100% 云原生，以充分利用云技术的优势，如容器化、微服务、技术更新和可扩展性。”
他继续说道：“我们的网站推出不久，Kotak Cherry 就必须解决一系列影响性能的技术问题。最大的问题是稳定性不佳 – 网站经常出现故障。我们与 IBM 合作，让系统变得稳定，每天的故障次数减少到个位数。这有助于打造让客户惊叹的体验，赢得客户信任。”
平台正常运行时间从每天多次中断提高到每天 100% 网站可用性
自上线以来，服务工单数量减少了 99%
Cherry 网站每宕机一分钟，关键客户就会流失。时间对于平台的稳定性至关重要。IBM® Consulting Services 团队（包括 Hybrid Cloud Management 高级企业架构师和其他经验丰富的专业人士）与 Kotak Cherry 管理层共同制定了一项稳定性战略，以确保平台稳定且具弹性，并为增长做好准备。
行动计划从稳定应用程序管理服务和应用程序性能开始。接下来是对架构进行端到端评估，并对架构设计加以改进。这些变革性举措让用户的投资旅程更加顺畅，客户体验更加完善，同时关于网站性能的报告也更加准确。
Bhatia 表示：“在 IBM 的大力支持下，我们提高了应用程序的稳定性。IBM 在架构、网络开发和后端开发方面为我们提供了帮助。他们还还协助我们优化了代码库，为第三方封装了 API 接口，增加了熔断机制，并且实现了容器化部署。”
IBM Consulting 采用了有针对性的解决方案，像是无服务器运行技术和其他能够更高效利用资源的技术（包括 Quarkus），以提升架构的可扩展性。IBM 还协助将老旧解决方案迁移到更合适的云服务上。
Kotak Cherry 平台 100% 运行在 AWS Cloud 上。Bhatia 说道：“我们对 IBM 的架构技术能力非常满意，交付团队也给我们带来了合适的资源。每当遇到挑战，我们都信任 IBM 能够协助克服困难，并为我们的业务团队提供支持。”
随着网站性能变得稳定和页面之间的过渡更加流畅，Cherry 的客户粘性也越来越高。Bhatia 表示：“现在，我们可以在平台上不断推出新的产品。这将使客户能够从我们平台的全面多资产产品中获益。”
为了为业务增长做好准备，Kotak Cherry 采用 DevOps 等数字技术和基于微服务的架构，通过弹性和复原力满足超大规模企业的需求。“我们正在与 IBM 团队合作研究可扩展性。”Bhatia 表示，“因此，在我们的流量增加 10 倍时，我们的系统将准备好可靠地管理负载。”
Kotak Cherry 的母公司 Kotak Investment Advisors Ltd. 是印度最大、最知名的金融公司之一，拥有 70,000 多名员工。Cherry 是 Kotak 的创业型子公司，它既有 Kotak 的品牌和资源优势，又有创业公司的速度、敏捷性和创新精神，让能够探索新技术，应用新理念，为不断增长的客户群提供服务。“虽然我们是更大组织的一部分，但我们像金融科技公司一样工作。”巴蒂亚说。
Cherry 数字平台的发展让公司内部群情激昂。Murarka 表示：“传统企业正受到新时代科技公司的挑战。Kotak Cherry 展示了我们如何像数字优先初创公司一样参与竞争。”
自从重构数字平台以确保稳定性以来，Cherry 的性能得到了显著提升。截至 2023 年 3 月，改善包括：
Murarka 表示：“我们的网站性能比以前好多了，产品表现符合预期。在积极推广 Kotak Cherry 应用程序后，我们的新下载量已超过 300 万，而且新注册量一直呈现良好的上升趋势。”
由于依托 AWS Cloud 的 Cherry 平台的稳定性得到保证，Cherry 具备支持快速增长的可扩展性。“虽然我们在过去几年实现了快速增长，但我们的市场渗透率仍然很低。”Bhatia 说。
Murarka 表示：“印度人民的收入水平不断提高，为我们带来了巨大的发展空间。现在架构改进已经到位，我们已准备好从这一繁荣周期中获益，迎来十倍乃至百倍的增长。”
Kotak Cherry（ibm.com 外部链接）于 2020 年推出，是印度散户投资者购买股票、债券和其他资产的一站式平台。Cherry 还提供工具、新闻和洞察分析，让客户能够更好地进行投资决策。Cherry 是 Kotak Investment Advisors Ltd. 的一部分，该公司累计参与了总额超过 57 亿美元的不同类别资产交易，涵盖资金募集、管理和咨询服务。
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美国出品，2023 年 3 月。
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