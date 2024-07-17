Kosei Securities Co., Ltd. 由 Goro Tatsumi 于 1961 年创立，是金融市场中的一家独立综合类证券公司，一直积极致力于处理各种金融产品和衍生品交易。为了提高效率和优化证券业务，该公司开发了核心业务系统 KICS，并多年使用该系统，由此积累了自己的专有技术。
基于 IBM® Cloud 的云服务 KICS Cloud 的推出旨在为证券公司提供可靠、可扩展的系统。在 MONO-X 的帮助下，KICS 利用IBM® Power Virtual Server 技术通过 API 和云漂移大大提高了服务竞争力。
KICS Cloud 是一个一体化系统，涵盖从前台到后台的所有证券业务职能。该系统设计灵活且可定制，能够提供定制服务以满足不同客户需求。 它的另一个特点是，能够支持几乎所有金融产品，包括国内外股票、期货交易、股票期权以及投资信托。 借助 IBM Cloud，公司可以更快地构建基础架构，降低前期成本，并实现灵活运营，同时帮助客户解决业务挑战。
在运行 KICS Cloud 的过程中，Kosei Securities 通过应用 IBM i 和 IBM MQ 等解决方案采用了各种 IBM 技术。特别值得注意的是，用于支持系统核心的 IBM i，因专为稳定性而设计，长期以来一直被视为保障证券运营的任务关键型核心系统的坚实底座。IBM i 具有众多优势，包括向后兼容性、高度安全的功能和直观的操作界面，而且可为 KICS 客户节省成本。鉴于金融行业的服务水平较高，有必要采用 IBM MQ 等技术来帮助确保稳定的数据交换。
特别是，IBM Cloud 和 MONO-X API-Bridge 灵活的基础设施配置更改功能使得客户界面得到改进并能够快速部署新服务。该解决方案促进了 API 集成，这是证券行业的标准，并提高了业务流程的效率。例如，现在可以更轻松地运行保证金计算 API 和整合诸如文件存储箱之类的系统。
通过使用 MONO-X 服务 PVS One，在云环境 Power Virtual Server 上运行 IBM i。与传统的本地部署环境相比，采用 Power Virtual Server 可支持更快、更灵活地构建和迁移环境，从而满足客户的基础架构需求。 IBM i Cloud Lift 可为重视可靠性和应用程序资产继承的客户提供显著优势，同时也是有助于实现可持续发展目标的节能产品。
通过这种方式，基于 IBM 技术和 MONO-X 对它的了解帮助 KICS Cloud 解决了多个问题：稳定运行、为客户降低成本以及解决环境问题。依托于一个值得信赖的平台，KICS Cloud 成为了推动证券业务数字化转型的基石。
Kosei Securities（ibm.com 外部链接）由 Goro Tatsumi 于 1961 年创立，是金融市场上一家独立的综合证券公司，一直积极参与处理各种金融产品和衍生品交易。
MONO-X（ibm.com 外部链接）的愿景是，通过现代化技术赋能公司间和公司内部的系统集成，以此实现供应链优化。通过将 IBM i 核心系统与全新技术相结合，MONO-X 助力推进业务转型；凭借丰富的生产用例经验，MONO-X 专注于 IBM i API 集成，并为 PowerVS 用户提供 PVS One。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。