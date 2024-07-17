Kosei Securities Co., Ltd. 由 Goro Tatsumi 于 1961 年创立，是金融市场中的一家独立综合类证券公司，一直积极致力于处理各种金融产品和衍生品交易。为了提高效率和优化证券业务，该公司开发了核心业务系统 KICS，并多年使用该系统，由此积累了自己的专有技术。

基于 IBM® Cloud 的云服务 KICS Cloud 的推出旨在为证券公司提供可靠、可扩展的系统。在 MONO-X 的帮助下，KICS 利用IBM® Power Virtual Server 技术通过 API 和云漂移大大提高了服务竞争力。

KICS Cloud 是一个一体化系统，涵盖从前台到后台的所有证券业务职能。该系统设计灵活且可定制，能够提供定制服务以满足不同客户需求。 它的另一个特点是，能够支持几乎所有金融产品，包括国内外股票、期货交易、股票期权以及投资信托。 借助 IBM Cloud，公司可以更快地构建基础架构，降低前期成本，并实现灵活运营，同时帮助客户解决业务挑战。