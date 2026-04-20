构建信任与可扩展能力：KAFD 升级身份管理体系

KAFD 以安全合规的标准化身份层替换传统登录系统，优化用户体验并为未来发展奠定基础。
阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 致力于打造利雅得智慧城区标杆，为居民、商户与企业提供无缝的数字体验。移动应用程序与社区门户是实现该愿景的核心载体，可提供物业管理、活动通知等各类服务。
随着数字服务种类不断增加，安全统一的访问权限管理愈发重要，这既关乎使用便捷性，也影响合规管控与用户信任。然而，KAFD 自研的单点登录 (SSO) 方案已无法适配现代安全标准与持续扩张的应用程序生态系统。
每新增一项对接都需要定制开发，不仅拖慢接入效率，还推高了成本。用户需经历多次页面跳转，登录体验参差不齐，且缺少集中化策略管控，进一步加大了合规风险。为了强化安全管控、支撑未来业务发展，KAFD 需要一套符合行业标准的现代化身份管理方案。
为了在持续扩张的数字生态系统中提供无缝体验，KAFD 与 Orange Business Services、IBM 合作，推进身份管理体系现代化升级。项目团队部署了 IBM webMethods Hybrid Integration，将 CRM 系统与 Microsoft Entra ID（前身为 Azure AD B2C）对接，搭建集中式标准化身份层。该解决方案支持 OAuth 2.0 与 OpenID Connect 标准，可实现基于词元的安全身份验证与精细化权限管理，无需编写定制代码。
通过 webMethods 编排身份管理工作流程，KAFD 加快了新应用程序的接入速度，并为物业管理开通了委托访问权限。混合架构可满足当下合规要求，同时为多因素认证、无密码登录、社交账号登录等后续功能升级预留灵活空间，为安全可扩展的智慧城区建设筑牢基础。
升级后的现代化 SSO，在安全管控与用户体验方面均实现了可量化的提升。登录成功率从 90% 提升至 95%，身份验证错误率下降 30%，平台自部署以来保持零安全事件记录。新应用程序的接入流程更为精简规范，省去定制开发环节，降低了系统复杂度。
目前已有三款 B2C 应用程序完成对接，且后续仍有新增计划，该方案为 KAFD 打造全互联智慧城区的愿景，提供了安全可扩展的身份管理支撑。居民、访客与企业均可享受统一登录体验，兼顾使用便捷性与合规要求。依托 webMethods Hybrid Integration 管理的统一身份层，KAFD 具备了支撑 AI 辅助访问智能分析与未来身份验证技术创新的现代化基础。
阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 是沙特阿拉伯利雅得的顶级商业与生活枢纽。作为规划建设的智慧城区，园区融合尖端科技、可持续基础设施与国际一流服务，在全互联城市生态系统中为金融机构、企业与居民提供支撑。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标及 webMethods Hybrid Integration 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。