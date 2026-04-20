构建信任与可扩展能力：KAFD 升级身份管理体系

阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 致力于打造利雅得智慧城区标杆，为居民、商户与企业提供无缝的数字体验。移动应用程序与社区门户是实现该愿景的核心载体，可提供物业管理、活动通知等各类服务。

随着数字服务种类不断增加，安全统一的访问权限管理愈发重要，这既关乎使用便捷性，也影响合规管控与用户信任。然而，KAFD 自研的单点登录 (SSO) 方案已无法适配现代安全标准与持续扩张的应用程序生态系统。

每新增一项对接都需要定制开发，不仅拖慢接入效率，还推高了成本。用户需经历多次页面跳转，登录体验参差不齐，且缺少集中化策略管控，进一步加大了合规风险。为了强化安全管控、支撑未来业务发展，KAFD 需要一套符合行业标准的现代化身份管理方案。