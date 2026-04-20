依托统一通知中心，实现稳定一致的信息传递

集中式消息平台可保障提醒信息及时推送、品牌形象统一呈现，提升 KAFD 智慧城区生态系统内的用户互动效果。

夜间在城市中使用手机的人
渠道分散问题影响用户体验

阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 是业内公认的标杆智慧城区，为居民、访客与企业提供优质服务。然而，随着生态系统规模扩大，跨多平台管理通知信息的难度持续上升。

安全警报、商业优惠、服务更新等通知由独立系统分别管理，各系统运行逻辑互不相同。这一模式导致消息重复发送、品牌展示不统一，且无法实现集中化追踪。火灾警报、缴费提醒等重要通知出现推送延迟，提升了运营风险。为了保持创新领域的品牌口碑并优化用户体验，KAFD 需要一套统一方案，统筹全渠道信息传递。
80% 新增通知对接时长缩短 10% 消息送达成功率提升 100% 全渠道品牌形象统一
借助 IBM webMethods Hybrid Integration，我们实现了全渠道通知统一管理。稳定的消息送达与统一的品牌形象有效提升了用户互动频次与信任度。
Ahmad Ezzeir 数字技术总监 KAFD
集中式通知中心优化信息传递效率

KAFD 与 Orange Business Services 合作，部署 IBM webMethods Hybrid Integration，搭建集中式通知中心。该平台将多系统消息整合至统一管控节点，采用标准化模板保障品牌形象统一。平台对接短信、电子邮件、推送通知与 WhatsApp 渠道，保障消息稳定送达并支持实时追踪。

依托 API 驱动的编排能力与事件化处理模式，该中心省去重复工作，将新渠道对接时长从两周压缩至两至三天。市场与服务团队无需开发人员介入即可发起营销活动，提升了工作灵活性与响应速度。
消息稳定送达，用户互动效果提升

集中式通知中心重构了 KAFD 智慧城区的信息传递模式。消息送达成功率从 85% 提升至 95%，保障重要提醒与更新内容可精准触达用户。现在，所有消息均采用统一的 KAFD 模板与话术风格，实现全渠道 100% 品牌形象统一。技术开发仅需执行一次，即可将新增通知对接时长从两周缩短至两至三天。

市场营销与客户服务团队无需开发人员协助即可开展营销活动，提升工作灵活性。集中式追踪可完整呈现用户接收的所有信息，统一且及时的消息传递能够建立信任，加深用户与 KAFD 数字生态系统的互动联结。这套整合骨干系统不仅优化了现有运营流程，还将成为未来的智能分析层，提供规范、实时且受治理的数据通道，支撑 AI 驱动的个性化服务、预判式互动、自动化服务推荐以及更智能的全区消息传递策略。
关于阿卜杜拉国王金融区

阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 是沙特阿拉伯利雅得的顶级商业与生活枢纽。作为规划建设的智慧城区，园区融合尖端科技、可持续基础设施与国际一流服务，在全互联城市生态系统中为金融机构、企业与居民提供支撑。

 解决方案组件 IBM webMethods Hybrid Integration
重塑 AI 时代的集成范式

AI 驱动的自动化可跨 API、应用、事件、文件和 B2B/EDI 扩展敏捷性

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法律信息

© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。

IBM、IBM 徽标及 webMethods Hybrid Integration 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。