依托统一通知中心，实现稳定一致的信息传递

集中式消息平台可保障提醒信息及时推送、品牌形象统一呈现，提升 KAFD 智慧城区生态系统内的用户互动效果。
阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 是业内公认的标杆智慧城区，为居民、访客与企业提供优质服务。然而，随着生态系统规模扩大，跨多平台管理通知信息的难度持续上升。
安全警报、商业优惠、服务更新等通知由独立系统分别管理，各系统运行逻辑互不相同。这一模式导致消息重复发送、品牌展示不统一，且无法实现集中化追踪。火灾警报、缴费提醒等重要通知出现推送延迟，提升了运营风险。为了保持创新领域的品牌口碑并优化用户体验，KAFD 需要一套统一方案，统筹全渠道信息传递。
KAFD 与 Orange Business Services 合作，部署 IBM webMethods Hybrid Integration，搭建集中式通知中心。该平台将多系统消息整合至统一管控节点，采用标准化模板保障品牌形象统一。平台对接短信、电子邮件、推送通知与 WhatsApp 渠道，保障消息稳定送达并支持实时追踪。
依托 API 驱动的编排能力与事件化处理模式，该中心省去重复工作，将新渠道对接时长从两周压缩至两至三天。市场与服务团队无需开发人员介入即可发起营销活动，提升了工作灵活性与响应速度。
集中式通知中心重构了 KAFD 智慧城区的信息传递模式。消息送达成功率从 85% 提升至 95%，保障重要提醒与更新内容可精准触达用户。现在，所有消息均采用统一的 KAFD 模板与话术风格，实现全渠道 100% 品牌形象统一。技术开发仅需执行一次，即可将新增通知对接时长从两周缩短至两至三天。
市场营销与客户服务团队无需开发人员协助即可开展营销活动，提升工作灵活性。集中式追踪可完整呈现用户接收的所有信息，统一且及时的消息传递能够建立信任，加深用户与 KAFD 数字生态系统的互动联结。这套整合骨干系统不仅优化了现有运营流程，还将成为未来的智能分析层，提供规范、实时且受治理的数据通道，支撑 AI 驱动的个性化服务、预判式互动、自动化服务推荐以及更智能的全区消息传递策略。
阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 是沙特阿拉伯利雅得的顶级商业与生活枢纽。作为规划建设的智慧城区，园区融合尖端科技、可持续基础设施与国际一流服务，在全互联城市生态系统中为金融机构、企业与居民提供支撑。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标及 webMethods Hybrid Integration 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。