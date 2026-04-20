将分散的银行连接转变为精简、可扩展的平台，以提高金融治理和运营效率
阿卜杜拉国王金融区 (King Abdullah Financial District, KAFD) 是利雅得的一座旗舰智慧城市，定位为金融创新与全球商业枢纽。为了实现这一愿景，KAFD 需要一套数字骨干系统，能够快速且精准地处理复杂金融业务。但其银行整合体系较为分散，各家银行针对 MT940/MT942 对账单采用的协议与格式均不相同。这一情况造成了人工对账、报表推送延迟以及频繁出错的问题。
缺乏实时可见性，财务治理效果受限，决策效率也随之降低。KAFD 需要一个安全、可扩展的整合平台，来统一各类银行对接渠道，实现精准及时的洞察分析，为该区域未来 AI 驱动的分析、财务预测与自动化应用奠定基础。
对账时间
手动工作量
错误数量
KAFD 与 Orange Business Services 合作，选用 IBM webMethods Hybrid Integration 作为战略支撑工具，实现系统整合、运营现代化并优化客户体验。
该平台以集中式整合层替代点对点连接，将所有银行业务交互整合至单一安全网关。平台统一了消息格式，自动化对账工作流程，剔除了此前引发延迟与错误的人工操作环节。该方案依托 API 驱动的连接能力、流程编排与实时监控功能，为财务数据管理提供了统一方案。其混合架构可兼容本地部署 ERP 系统并满足合规要求，同时借助云服务的可扩展性支撑未来发展，让 KAFD 无需定制开发即可快速接入新合作银行。
此次升级带来了变革性成效。KAFD 将手动工作量降低 50%，错误率减少 50%，对账时间从 2–3 小时缩短至 30 分钟。现金头寸实时可视能力强化了财务治理，提升合规水平，让决策者能够果断快速决策。
该平台的可扩展性让 KAFD 从对接单一银行拓展至多家金融机构，全程仅需配置操作，无需定制开发。该整合能力可助力 KAFD 实现全球金融中心的长远愿景，依托技术实现管理透明、运营敏捷与可持续发展。
阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 是沙特阿拉伯利雅得的顶级商业与生活枢纽。作为规划建设的智慧城区，园区融合尖端科技、可持续基础设施与国际一流服务，在全互联城市生态系统中为金融机构、企业与居民提供支撑。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标及 webMethods Hybrid Integration 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。