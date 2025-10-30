在观看 IBM Planning Analytics 解决方案的实际应用演示后，Jettime 与 IBM 金牌业务合作伙伴 CogniTech 建立了合作关系。

CogniTech 的客户经理 Theis Hartvig Poulsen 补充道，“许多人认为 IBM Planning Analytics 只是一款预算编制工具，但只要融入一些创意，它就能解决最棘手的规划难题。”

成功进行概念验证后，Jettime 和 CogniTech 投入六个月的时间部署解决方案，在机组人员和数据系统方面加以实施，并配置规则以优化机组人员利用率。

Stenhøj Schiøtz 在回顾此次转型时表示：“当时并没有多少人相信我们能取得成功。如果没有 CogniTech 所展现的开放心态和学习意愿，我们就无法实现这一目标。”

机组规划解决方案可帮助 Jettime 全面了解其机队和航班情况，并根据可用性、位置和生产类型计算机组人员需求。