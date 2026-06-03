为应对复杂性与成本上升问题，Grupo Jaime Câmara 与 IBM 及其生态系统合作，构建了更智能的云治理模型。该转型始于 IBM® Turbonomic®（现已并入 Concert 平台），通过自动化资源管理并持续优化工作负载，在保障应用性能的同时控制成本。随着治理需求不断演进，IBM Cloudability® 引入了 FinOps 实践，如标准化标签与报告机制，从而提升各业务单元的财务透明度与问责性。与此同时，IBM Instana®（现已并入 Concert 平台）提供实时应用可观测性，使 IT 运营与系统工程团队能够监控关键服务，并对性能问题进行主动响应。在 IBM 商业合作伙伴 TD SYNNEX 和 4US Tecnologia 的支持下，这一集成方法为可扩展、高效率运营奠定了基础，使该组织逐步迈向更成熟的财务治理模型，并为未来包括 AI 驱动在内的创新做好准备。