Globo 旗下公司 Jaime Câmara 通过削减成本并提升可见性推动数字化增长
Grupo Jaime Câmara 是领先的 Globo 旗下公司，也是拉丁美洲最大的区域媒体网络之一，运营多家电视台、广播电台、报纸及数字平台。作为数字化转型的一部分，该集团开始将核心系统迁移至云端，此举标志着更广泛现代化进程的启动。但这一转型也带来了成本上升与复杂性加剧的问题。由于缺乏清晰的可视性与责任机制，云支出变得难以预测，从而对预算与性能造成风险。挑战在于：打造一个可持续、可扩展的云战略，使 IT 与业务目标保持一致，并逐步强化治理、财务责任与应用可观测性，为未来创新（包括 AI 驱动体验）奠定基础。
为应对复杂性与成本上升问题，Grupo Jaime Câmara 与 IBM 及其生态系统合作，构建了更智能的云治理模型。该转型始于 IBM® Turbonomic®（现已并入 Concert 平台），通过自动化资源管理并持续优化工作负载，在保障应用性能的同时控制成本。随着治理需求不断演进，IBM Cloudability® 引入了 FinOps 实践，如标准化标签与报告机制，从而提升各业务单元的财务透明度与问责性。与此同时，IBM Instana®（现已并入 Concert 平台）提供实时应用可观测性，使 IT 运营与系统工程团队能够监控关键服务，并对性能问题进行主动响应。在 IBM 商业合作伙伴 TD SYNNEX 和 4US Tecnologia 的支持下，这一集成方法为可扩展、高效率运营奠定了基础，使该组织逐步迈向更成熟的财务治理模型，并为未来包括 AI 驱动在内的创新做好准备。
成果不言自明。Grupo Jaime Cämara 在其云环境中实现了更高的成本透明度、运营效率和财务问责制。IBM Turbonomic 持续优化工作量的性能与成本，预计在调整规模与容量优化后，基础设施开支有望降低 25-35%。IBM Cloudability 引入了 FinOps 实践和标记策略，可提高按业务部门划分的可见性，从而将未识别的云资源减少约 20-30%，并支持更准确的成本分配。同时，IBM Instana 通过实时可观测性增强了应用程序性能和可靠性，提高了 IT 运营和系统工程团队更有效地检测和解决事件的能力。这些功能加在一起，使容量需求减少了大约 20%-30%，从而能够更好地利用现有资源，并建立可随业务扩展的治理模型，同时为包括 AI 在内的下一代创新做好准备。
Grupo Jaime Câmara 是巴西最大的区域媒体网络之一，也是领先的 Globo 旗下公司。该集团总部位于中西部地区，运营 11 家电视台、9 家广播电台以及多家报纸和数字平台。该集团成立于 60 多年前，每天触达数百万观众与读者，通过多渠道提供可信赖的新闻与娱乐内容。该集团以创新为核心，持续推进运营现代化，以在快速变化的媒体环境中保持领先地位。
4US Tecnologia 是一家成立于 2020 年的巴西 IT 公司，专注于云治理、FinOps、网络安全与基础设施优化。该公司以 AI First 为定位，利用 AI 智能体提升客户的运营、财务管理与安全能力。作为 IBM、Microsoft 与 Google 的合作伙伴，4US 推动公共服务、零售与农业综合企业等领域的数字化转型。
TD SYNNEX 是全球领先的 IT 分销商，成立于 2021 年，由 Tech Data 与 SYNNEX 合并而成。公司在 100 多个国家或地区运营，拥有超过 23,000 名员工，提供覆盖云、AI、安全与数据管理的端到端技术解决方案。作为 IBM 与 Red Hat 最大的全球增值分销商，TD SYNNEX 通过嵌入式解决方案协议（ESA）帮助合作伙伴与客户部署定制化 IBM 解决方案。同时，该公司也是 IBM 独家全球培训提供商，提供世界一流的认证与技术培训，以增强生态系统能力。
©版权所有 IBM Corporation，2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Cloudability、Instana 和 Turbonomic 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。