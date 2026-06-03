更智能的云治理推动媒体转型

Globo 旗下公司 Jaime Câmara 通过削减成本并提升可见性推动数字化增长

一张照片：机械臂配备摄像系统，位于蓝色背景前，旁边是一个大型白色立体“Think”字样模型
驾驭云复杂性，推动数字化转型

Grupo Jaime Câmara 是领先的 Globo 旗下公司，也是拉丁美洲最大的区域媒体网络之一，运营多家电视台、广播电台、报纸及数字平台。作为数字化转型的一部分，该集团开始将核心系统迁移至云端，此举标志着更广泛现代化进程的启动。但这一转型也带来了成本上升与复杂性加剧的问题。由于缺乏清晰的可视性与责任机制，云支出变得难以预测，从而对预算与性能造成风险。挑战在于：打造一个可持续、可扩展的云战略，使 IT 与业务目标保持一致，并逐步强化治理、财务责任与应用可观测性，为未来创新（包括 AI 驱动体验）奠定基础。
25-35% 基础架构成本降低 20-30% 更少的未标记云资源 20-30% 更少的容量扩展请求
采用更智能的云治理使我们能够在数字增长与成本控制及性能之间取得平衡。借助 IBM，我们获得了可见性、可预测性与运营效率，为扩展战略举措并为 AI 驱动的创新做好准备奠定了坚实基础。
Luis Duarte 科技总监（首席技术官） Grupo Jaime Cämara
通过可视化与可观测性扩展云治理

为应对复杂性与成本上升问题，Grupo Jaime Câmara 与 IBM 及其生态系统合作，构建了更智能的云治理模型。该转型始于 IBM® Turbonomic®（现已并入 Concert 平台），通过自动化资源管理并持续优化工作负载，在保障应用性能的同时控制成本。随着治理需求不断演进，IBM Cloudability® 引入了 FinOps 实践，如标准化标签与报告机制，从而提升各业务单元的财务透明度与问责性。与此同时，IBM Instana®（现已并入 Concert 平台）提供实时应用可观测性，使 IT 运营与系统工程团队能够监控关键服务，并对性能问题进行主动响应。在 IBM 商业合作伙伴 TD SYNNEX 和 4US Tecnologia 的支持下，这一集成方法为可扩展、高效率运营奠定了基础，使该组织逐步迈向更成熟的财务治理模型，并为未来包括 AI 驱动在内的创新做好准备。
提高成本效益，为 AI 创新做好准备

成果不言自明。Grupo Jaime Cämara 在其云环境中实现了更高的成本透明度、运营效率和财务问责制。IBM Turbonomic 持续优化工作量的性能与成本，预计在调整规模与容量优化后，基础设施开支有望降低 25-35%。IBM Cloudability 引入了 FinOps 实践和标记策略，可提高按业务部门划分的可见性，从而将未识别的云资源减少约 20-30%，并支持更准确的成本分配。同时，IBM Instana 通过实时可观测性增强了应用程序性能和可靠性，提高了 IT 运营和系统工程团队更有效地检测和解决事件的能力。这些功能加在一起，使容量需求减少了大约 20%-30%，从而能够更好地利用现有资源，并建立可随业务扩展的治理模型，同时为包括 AI 在内的下一代创新做好准备。
关于 Grupo Jaime Câmara

Grupo Jaime Câmara 是巴西最大的区域媒体网络之一，也是领先的 Globo 旗下公司。该集团总部位于中西部地区，运营 11 家电视台、9 家广播电台以及多家报纸和数字平台。该集团成立于 60 多年前，每天触达数百万观众与读者，通过多渠道提供可信赖的新闻与娱乐内容。该集团以创新为核心，持续推进运营现代化，以在快速变化的媒体环境中保持领先地位。
关于 4US Tecnologia

4US Tecnologia 是一家成立于 2020 年的巴西 IT 公司，专注于云治理、FinOps、网络安全与基础设施优化。该公司以 AI First 为定位，利用 AI 智能体提升客户的运营、财务管理与安全能力。作为 IBM、Microsoft 与 Google 的合作伙伴，4US 推动公共服务、零售与农业综合企业等领域的数字化转型。
关于 TD SYNNEX

TD SYNNEX 是全球领先的 IT 分销商，成立于 2021 年，由 Tech Data 与 SYNNEX 合并而成。公司在 100 多个国家或地区运营，拥有超过 23,000 名员工，提供覆盖云、AI、安全与数据管理的端到端技术解决方案。作为 IBM 与 Red Hat 最大的全球增值分销商，TD SYNNEX 通过嵌入式解决方案协议（ESA）帮助合作伙伴与客户部署定制化 IBM 解决方案。同时，该公司也是 IBM 独家全球培训提供商，提供世界一流的认证与技术培训，以增强生态系统能力。

 解决方案组件 IBM® Cloudability IBM® Instana，现已纳入 Concert 平台 IBM® Turbonomic，现已纳入 Concert 平台
体验更智能的云治理与可观测性

了解 IBM Cloudability 如何通过 FinOps 实践实现财务透明度，以及 IBM Instana 如何提供 AI 驱动的可观测性，从而支持更快速、更智能的决策。这些解决方案与 IBM Turbonomic 协同作用，可在混合云与多云环境中实现成本优化、性能保障与可扩展治理。

  1. 了解有关 IBM Cloudability 的更多信息
  2. 深入探索 IBM Instana 解决方案
法律信息

©版权所有 IBM Corporation，2026 年 5 月。

IBM、IBM 徽标、IBM Cloudability、Instana 和 Turbonomic 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。