Ian Cottrell 可谓是业务流程方面的专家，有论文为证。在英国媒体和娱乐公司 ITV 的技术团队工作了十多年后，Cottrell 重返大学攻读工商管理硕士学位 (MBA)，主修业务流程管理。
因此，当他在 2014 年接任 ITV 频道运营总监的新职务，并要求查看新团队的流程时，得到的回应让他有些惊讶。
他表示：“我收到了一本打印出来并放在柜子里的厚重说明手册和流程图。当我询问他们是否真的这样做时，得到肯定的答复。上次打印出来时确实如此。”
这意味着运营团队永远无法确定当前的具体流程。此外，几乎无从了解流程和部门之间不断变化的相互依存关系，这种情况会导致效率低下和重复工作。
Cottrell 知道必须找到更好的方法。他发现了 IBM® Blueworks Live 产品，这是一款云端软件即服务 (SaaS) 业务流程建模应用程序。如今，Blueworks Live 已成为 Cottrell 及其团队所有工作的核心。
ITV 每天必须编排和监控 216 万帧内容
如今，该组织每月发生的编排事故少于一起，远低于 2015 年的每月六起
在一小时内即可了解如何使用 Blueworks Live
Cottrell 和 ITV 运营团队的众多职责中包括安排每天的节目，精确到每一帧（或 25 分之一秒），包含节目、广告和公告。Cottrell 指出：“运营团队的工作就是确保我们维持直播状态。我们安排好每一帧画面，必须在屏幕上做到天衣无缝。”Cottrell 和团队可以借助 IBM Blueworks Live 软件，利用一个通用流程进行协作，用户则可以通过任何浏览器轻松观看相关内容。该流程与团队在 Blueworks Live 软件中记录的所有流程一样，始终在不断变化。
Cottrell 表示：“如果输出是一组非常整洁的流程图，那就大错特错了。我们不希望事物一成不变，不想让其成为束之高阁的图表文件。我们希望不断改变、不断创新、不断改进。如果我们对任何时间点的看法一成不变，就会阻碍我们继续前进或加以改变。Blueworks Live 总能反映当前状况，对我来说，这正是该工具的魅力所在。”
除编排流程外，ITV 还利用 Blueworks Live 软件管理内容交付、直播节目连接、输出管理和向点播平台交付内容、促销活动管理等流程。每个流程均有各自一套要求和错综复杂的任务，以及出错时的应对计划。
Cottrell 认为广告流程特别有趣，因为会涉及许多不同的考虑因素：“商业广告流程中包含许多业务规则，因此存在各种循环和验证程序。有很多流程检查，因为其中一些是系统任务和主要验证程序，另一些则是为了确保你不会与存在竞争关系的广告商发生冲突，或在儿童节目中播放赌博广告。”
Cottrell 认为 Blueworks Live 软件有助于其团队在所有流程中协同工作，并进行高效沟通。在他加入运营团队后的几年里，ITV 的直播事故从每月六起减少到每月不到一起，进步显著。
但 Cottrell 并未就此罢休。他还希望将该软件推广到其他部门。他解释道：“如果其他部门能够了解我们如何处理他们交给我们的内容，而我们可以了解他们如何制作出相关内容，便能启动合作无间的模式。必须首尾相连，才能真正发挥业务流程管理的作用。”
借助 Blueworks Live，通过向现有框架添加新流程，可以轻松实现这一目标。Cottrell 估计大多数员工（即使是那些没有 IT 背景的员工）不到一个小时就能了解其工作原理。最终，他希望 ITV 的所有员工都能使用同一套不断变化和更新的流程。
他总结道：“我有一种涅盘般的愿景，可以在其中直接点击 Blueworks，然后从头到尾跟踪所有内容。我们正在不断接近这一目标。”
ITV外部链接 于 1955 年开始播出节目，如今已成为英国最大的商业电视制作和发行公司之一。除了制作各种自己的内容外，ITV 现在还运营六个频道，并通过广受欢迎的点播站 BritBox International 扩展全球业务。ITV 总部位于伦敦，拥有 6,400 多名员工。
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美国出品，2021 年 8 月。
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