主页 Case Studies itv 没有一成不变的事物
ITV 使用 IBM Blueworks Live 管理其动态业务流程
边看电视边吃披萨的人

Ian Cottrell 可谓是业务流程方面的专家，有论文为证。在英国媒体和娱乐公司 ITV 的技术团队工作了十多年后，Cottrell 重返大学攻读工商管理硕士学位 (MBA)，主修业务流程管理。

因此，当他在 2014 年接任 ITV 频道运营总监的新职务，并要求查看新团队的流程时，得到的回应让他有些惊讶。

他表示：“我收到了一本打印出来并放在柜子里的厚重说明手册和流程图。当我询问他们是否真的这样做时，得到肯定的答复。上次打印出来时确实如此。”

这意味着运营团队永远无法确定当前的具体流程。此外，几乎无从了解流程和部门之间不断变化的相互依存关系，这种情况会导致效率低下和重复工作。

Cottrell 知道必须找到更好的方法。他发现了 IBM® Blueworks Live 产品，这是一款云端软件即服务 (SaaS) 业务流程建模应用程序。如今，Blueworks Live 已成为 Cottrell 及其团队所有工作的核心。

海量内容

 

ITV 每天必须编排和监控 216 万帧内容

减少事故

 

如今，该组织每月发生的编排事故少于一起，远低于 2015 年的每月六起

 

更快上手

 

一小时内即可了解如何使用 Blueworks Live
IBM Blueworks Live 总能反映当前状况，对我来说，这正是该工具的魅力所在。 Ian Cottrell 渠道运营总监 ITV
动态洞察分析优势

Cottrell 和 ITV 运营团队的众多职责中包括安排每天的节目，精确到每一帧（或 25 分之一秒），包含节目、广告和公告。Cottrell 指出：“运营团队的工作就是确保我们维持直播状态。我们安排好每一帧画面，必须在屏幕上做到天衣无缝。”Cottrell 和团队可以借助 IBM Blueworks Live 软件，利用一个通用流程进行协作，用户则可以通过任何浏览器轻松观看相关内容。该流程与团队在 Blueworks Live 软件中记录的所有流程一样，始终在不断变化。

Cottrell 表示：“如果输出是一组非常整洁的流程图，那就大错特错了。我们不希望事物一成不变，不想让其成为束之高阁的图表文件。我们希望不断改变、不断创新、不断改进。如果我们对任何时间点的看法一成不变，就会阻碍我们继续前进或加以改变。Blueworks Live 总能反映当前状况，对我来说，这正是该工具的魅力所在。”

除编排流程外，ITV 还利用 Blueworks Live 软件管理内容交付、直播节目连接、输出管理和向点播平台交付内容、促销活动管理等流程。每个流程均有各自一套要求和错综复杂的任务，以及出错时的应对计划。

Cottrell 认为广告流程特别有趣，因为会涉及许多不同的考虑因素：“商业广告流程中包含许多业务规则，因此存在各种循环和验证程序。有很多流程检查，因为其中一些是系统任务和主要验证程序，另一些则是为了确保你不会与存在竞争关系的广告商发生冲突，或在儿童节目中播放赌博广告。”
我有一种涅盘般的愿景，可以在其中直接点击 Blueworks，然后从头到尾跟踪所有内容。我们离这个目标越来越近。 Ian Cottrell 渠道运营总监 ITV
远大抱负

Cottrell 认为 Blueworks Live 软件有助于其团队在所有流程中协同工作，并进行高效沟通。在他加入运营团队后的几年里，ITV 的直播事故从每月六起减少到每月不到一起，进步显著。

但 Cottrell 并未就此罢休。他还希望将该软件推广到其他部门。他解释道：“如果其他部门能够了解我们如何处理他们交给我们的内容，而我们可以了解他们如何制作出相关内容，便能启动合作无间的模式。必须首尾相连，才能真正发挥业务流程管理的作用。”

借助 Blueworks Live，通过向现有框架添加新流程，可以轻松实现这一目标。Cottrell 估计大多数员工（即使是那些没有 IT 背景的员工）不到一个小时就能了解其工作原理。最终，他希望 ITV 的所有员工都能使用同一套不断变化和更新的流程。

他总结道：“我有一种涅盘般的愿景，可以在其中直接点击 Blueworks，然后从头到尾跟踪所有内容。我们正在不断接近这一目标。”
ITV 徽标
ITV 简介
ITV 简介

ITV外部链接 于 1955 年开始播出节目，如今已成为英国最大的商业电视制作和发行公司之一。除了制作各种自己的内容外，ITV 现在还运营六个频道，并通过广受欢迎的点播站 BritBox International 扩展全球业务。ITV 总部位于伦敦，拥有 6,400 多名员工。
解决方案组件 IBM® Blueworks Live
采取下一步行动
季度末从容不迫 Swiss Re 利用基于云的流程建模和自动化技术进行全面的流程重新设计 剑桥郡消防和救援服务局 流程建模软件提供的洞察分析可加快新应用程序上市时间 Insperity
脚注

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美国出品，2021 年 8 月。

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