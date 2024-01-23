因此，当他在 2014 年接任 ITV 频道运营总监的新职务，并要求查看新团队的流程时，得到的回应让他有些惊讶。

他表示：“我收到了一本打印出来并放在柜子里的厚重说明手册和流程图。当我询问他们是否真的这样做时，得到肯定的答复。上次打印出来时确实如此。”

这意味着运营团队永远无法确定当前的具体流程。此外，几乎无从了解流程和部门之间不断变化的相互依存关系，这种情况会导致效率低下和重复工作。

Cottrell 知道必须找到更好的方法。他发现了 IBM® Blueworks Live 产品，这是一款云端软件即服务 (SaaS) 业务流程建模应用程序。如今，Blueworks Live 已成为 Cottrell 及其团队所有工作的核心。