利用 DNS 增强多边缘弹性

IO River 使用 IBM NS1 Connect 实现精细、弹性的流量引导。

NS1 Connect 示意图
将复杂的边缘策略转化为 DNS 逻辑

IO River 使组织能够通过智能路由流量和在多个边缘提供商之间部署计算，来释放多边缘架构的全部潜力。随着多边缘策略日益复杂，流量引导策略必须大规模地优化性能、成本和可用性。

这些高度精细的策略最终必须在 DNS 层执行，而 DNS 层的微小限制都可能影响正常运行时间和用户体验。此前依赖单一 DNS 提供商时，IO River 在冗余和灵活性方面面临限制。由于 DNS 是关键依赖项，任何弱点都可能直接影响流量路由、平台可靠性和客户信心。
100% 自实施 NS1 以来的正常运行时间 多 DNS 消除对单一提供商的依赖 基于 ASN 高精细度流量控制
NS1 Connect 是唯一允许基于 ASN 进行流量引导的 DNS 平台。
Michael Hakimi 联合创始人兼首席技术官 (CTO) IO River
集成 API 驱动的 DNS 以实现多边缘

IO River 选择 IBM NS1 Connect ，因其灵活性、可配置性和简洁的 API 集成。其他提供商需要更复杂的实施方案，且缺乏支持高精细度路由逻辑的功能。

IO River 将 IBM NS1 Connect 流量引导直接集成到其平台中，将 DNS 从静态配置层转变为动态决策引擎。利用 NS1 过滤链，IO River 将客户定义的复杂策略转化为精确的 DNS 逻辑，包括基于 ASN 的路由。此次集成提高了冗余性，减少了对单一 DNS 提供商的依赖，并使平台能够随着新边缘提供商和路由策略的引入而扩展。
更强的弹性和可扩展的增长

自实施 IBM NS1 Connect 以来，IO River 实现了 100% 的正常运行时间。架构上的影响立竿见影，增强了其边缘层的可用性，并提高了整体平台弹性。

通过多提供商 DNS 支持，IO River 降低了依赖风险，并增强了内部团队和客户对可靠性的信心。DNS 不再是限制因素，而是高级流量路由能力（包括基于 ASN 的引导）的赋能者。该平台现在拥有了可扩展的基础，支持未来的性能优化和多边缘架构日益增长的需求。
关于 IO River

IO River 是多边缘解决方案的归属，使组织能够跨多个边缘提供商构建、部署和管理流量引导及边缘计算，从而优化性能、成本和可用性。

 解决方案组件 IBM® NS1 Connect
使用 IBM NS1 Connect 实现智能流量引导

IBM NS1 Connect 提供智能的、API 优先的 DNS 和流量引导，可将复杂的路由策略转化为精确的高性能决策。凭借过滤链和基于 ASN 的路由等先进功能，组织可以提高多云和多边缘环境中的弹性、可用性和控制力。

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法律信息

© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 3 月。

IBM、IBM 徽标和 IBM NS1 Connect 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。