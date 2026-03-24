利用 DNS 增强多边缘弹性

IO River 使用 IBM NS1 Connect 实现精细、弹性的流量引导。
IO River 使组织能够通过智能路由流量和在多个边缘提供商之间部署计算，来释放多边缘架构的全部潜力。随着多边缘策略日益复杂，流量引导策略必须大规模地优化性能、成本和可用性。
这些高度精细的策略最终必须在 DNS 层执行，而 DNS 层的微小限制都可能影响正常运行时间和用户体验。此前依赖单一 DNS 提供商时，IO River 在冗余和灵活性方面面临限制。由于 DNS 是关键依赖项，任何弱点都可能直接影响流量路由、平台可靠性和客户信心。
IO River 选择 IBM NS1 Connect ，因其灵活性、可配置性和简洁的 API 集成。其他提供商需要更复杂的实施方案，且缺乏支持高精细度路由逻辑的功能。
IO River 将 IBM NS1 Connect 流量引导直接集成到其平台中，将 DNS 从静态配置层转变为动态决策引擎。利用 NS1 过滤链，IO River 将客户定义的复杂策略转化为精确的 DNS 逻辑，包括基于 ASN 的路由。此次集成提高了冗余性，减少了对单一 DNS 提供商的依赖，并使平台能够随着新边缘提供商和路由策略的引入而扩展。
自实施 IBM NS1 Connect 以来，IO River 实现了 100% 的正常运行时间。架构上的影响立竿见影，增强了其边缘层的可用性，并提高了整体平台弹性。
通过多提供商 DNS 支持，IO River 降低了依赖风险，并增强了内部团队和客户对可靠性的信心。DNS 不再是限制因素，而是高级流量路由能力（包括基于 ASN 的引导）的赋能者。该平台现在拥有了可扩展的基础，支持未来的性能优化和多边缘架构日益增长的需求。
IO River 是多边缘解决方案的归属，使组织能够跨多个边缘提供商构建、部署和管理流量引导及边缘计算，从而优化性能、成本和可用性。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标和 IBM NS1 Connect 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。