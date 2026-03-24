利用 DNS 增强多边缘弹性

IO River 使组织能够通过智能路由流量和在多个边缘提供商之间部署计算，来释放多边缘架构的全部潜力。随着多边缘策略日益复杂，流量引导策略必须大规模地优化性能、成本和可用性。

这些高度精细的策略最终必须在 DNS 层执行，而 DNS 层的微小限制都可能影响正常运行时间和用户体验。此前依赖单一 DNS 提供商时，IO River 在冗余和灵活性方面面临限制。由于 DNS 是关键依赖项，任何弱点都可能直接影响流量路由、平台可靠性和客户信心。